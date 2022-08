Πολιτική

Βουλή - Μητσοτάκης για παρακολουθήσεις: ένα ολίσθημα δεν πρέπει να “μηδενίσει” την ΕΥΠ

Χαρακτήρισε λάθος την παρακολούθηση Ανδρουλάκη και άφησε αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για “εργαλειοποίηση” του θέματος για πολιτικά οφέλη. Οι αλλαγές στην ΕΥΠ, η κρίση και οι εκλογές.

«Ανταποκριθήκαμε ταχύτατα στο αίτημα να ανοίξει η Βουλή νωρίτερα με την ελπίδα να υπάρξουν λύσεις στη λειτουργία των κρατικών δομών. Ελπίζω η συζήτηση να γίνει σε κλίμα εθνικής ευθύνης και να αναζητήσουμε συγκλίσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων που γίνεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα για τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ.

«Συλλογικά λάθη όλων των κυβερνήσεων πρέπει να βρουν την ώριμη συλλογική υπέρβαση τους» συνέχισε ο πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει πως «όταν πληροφορήθηκα την νόμιμη επισύνδεση του Νίκου Ανδρουλάκη δεν δίστασα να παραδεχτώ πως ήταν λάθος. Ακολούθησαν οι αλλαγές προσώπων στην ΕΥΠ και την ΓΓ του πρωθυπουργού. Και στη συνέχεια η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την βελτίωση της λειτουργίας της ΕΥΠ, ενώ ανταποκρίθηκα στο αίτημα να έρθει η υπόθεση στην Ολομέλεια, στην επιτροπή διαφάνειας και για σύσταση εξεταστικής επιτροπής».

«Καμία πρωτοβουλία μας δεν πρέπει να υπονομεύσει το σημαντικό εθνικό έργο, που επιτελεί η ΕΥΠ» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως θα πρέπει «να βελτιώσει και όχι να βαλτώσει τη δράση της. Γιατί είναι αυτή που συνέβαλε ώστε να μας βρει έτοιμους η μαζική εισβολή μεταναστών στον Έβρο το 2020».

«Να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ελευθερία και στην ασφάλεια»

«Τίποτε δεν πρέπει να θέσει σε αμφισβήτηση έναν πολύτιμο βραχίονα του κράτους. Ένα ολίσθημα δεν πρέπει να παραλύσει μία σημαντική κρατική δομή. Πρέπει να γνωρίζουμε πως οι μυστικές υπηρεσίες δρουν σε μία λεπτή γραμμή. Σήμερα υπάρχουν 500 παράνομα λογισμικά που κυκλοφορούν στην αγορά, πολλά από αυτά έχουν πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα όπως πληροφορήθηκα», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Σε πολλές χώρες της ΕΕ υπάρχουν ενδείξεις και αποδείξεις ότι λειτουργούν λογισμικά παρακολούθησης» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας «Το είπε και η κ. Μετσόλα. Το ίδιο και στη σοσιαλιστική Ισπανία, ανακαλύφθηκε πως είχε παγιδευτεί με άλλη μέθοδο το κινητό του κ. Σάντσες. Και εγώ πληροφορούμαι από έγκυρους δημοσιογράφους, τους οποίους συχνά επικαλείστε, ότι ήμουν θύμα συνακροάσεων όπως η σύζυγος και η κόρη μου, όταν ήμουν υποψήφιος πρωθυπουργός. Καταθέτω στα πρακτικά την σχετική ανάρτηση του κ. Τέλλογλου τον οποίο συχνά επικαλείστε και θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε ποια παράκεντρα με άκουγαν τότε, με τον κ. Τσίπρα πρωθυπουργό».

« Εάν ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει, να προσφύγει σε ελληνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια»

«Στο εξωτερικό πολλοί θα ήθελαν μία Ελλάδα απροστάτευτη και αδύναμη» ανέφερε στη συνέχεια της ομιλίας του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «Πρέπει να εκλείψει η παρεξήγηση, που σκόπιμα διακινείται μεταξύ παράνομων λογισμικών και των νόμιμων επισυνδέσεων. Για τα πρώτα υπάρχουν ρητές διαβεβαιώσεις, ότι δεν τα χρησιμοποιούν οι ελληνικές αρχές και εμπεριέχεται σε απόρρητο πόρισμα που ζητώ να δοθεί στα μέλη της Επιτροπής».

«Θυμίζω πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αφαίρεσε την δεύτερη υπογραφή του εισαγγελέα εφετών για την έγκριση των νόμιμων επισυνδέσεων» τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανέφερε ότι «για την υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη υπάρχει νομικό κενό. Η ΕΥΠ έπρεπε να έχει τα κατάλληλα φίλτρα και να δείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά. Εξ' ου και έκανα λόγο για πολιτικά μη αποδεκτή ενέργεια και επαναφέραμε την δεύτερη υπογραφή του εισαγγελέα εφετών. Είναι προφανές πως οι δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών καλύπτονται από το απόρρητο μακριά από την δημοσιότητα με όλα τα στελέχη τους να δεσμεύονται με δια βίου μυστικότητα. Όσο αναγκαία είναι, άλλο τόσο δύσκολη είναι η δημόσια προσέγγιση αυτών των δραστηριοτήτων. Όσοι το αρνούνται κρύβονται πίσω από το δάχτυλο τους. Από την πρώτη ώρα η κυβέρνηση κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για να ενημερωθεί και συμφώνησε αμέσως στην εκκίνηση όλων των κοινοβουλευτικών διαδικασιών ενώ έχει κινητοποιηθεί και η Δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο. Οφείλουμε να συνδράμουμε το έργο του εισαγγελέα και όχι να τον στοχοποιούμε. Εάν ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει να αμφισβητεί τη νόμιμη επισύνδεση τον καλώ να προσφύγει σε ελληνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια».

«Δεν πρόκειται να γίνουν φειγ βολάν τα δελτία μιας μυστικής υπηρεσίας»

«Στο όνομα της διαφάνειας δεν πρόκειται να γίνουν φειγ βολάν τα δελτία μιας μυστικής υπηρεσίας, όπως κάνατε στην πρόσφατη συνεδρίασης της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όπου βουλευτές σας μετέδιδαν ζωντανά τη συνεδρίαση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης» είπε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση.

«Βεβαίως τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να προστατεύονται αλλά όχι να διαχωρίζονται και να νιώθουν ότι τελούν σε καθεστώς ασυλίας» συμπλήρωσε και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε «Εάν κ. Τσίπρα συντάσσεστε με την άποψη του κ. Βενιζέλου να βγείτε να το πείτε, αλλά σκεφτείτε πως εξαρθρώθηκε η Χρυσή Αυγή».

Η Ελλάδα είναι μία σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία για αυτό και έχει τη δύναμη να εντοπίζει και να καλύπτει τις αδυναμίες της με τομές, ανέφερε ο πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας «Έχω ήδη ανακοινώσει 4 πεδία που η κυβέρνηση θα επιφέρει αλλαγές, πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για τις νόμιμες επισυνδέσεις, χωρίς όμως να υπονομεύεται το έργο της. Με την ΠΝΠ κατέστη υποχρεωτική η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κάτι που δεν γίνονταν στο παρελθόν. Ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΥΠ, αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου της Εθνικής Ασφάλειας, θωράκιση του πλαισίου των νόμιμων επισυνδέσεων».

«Επιμένετε να κουνάτε το δάχτυλο έχοντας δύο υπουργούς σας στο Ειδικό Δικαστήριο»

Ο Θεμιστοκλής Δεμίρης, κορυφαίος διπλωμάτης θα χρειαστεί τη στήριξη όλων μας, ανέφερε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η εξεταστική επιτροπή θα διερευνήσει ό,τι έγινε, αλλά θα είναι μισή η δουλειά της εάν δεν καταλήξει σε προτάσεις για το πως θα βελτιώσουμε τα όποια κακώς κείμενα έχουμε διαπιστώσει».

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «σε κάθε εθνική κινητοποίηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας ήταν απέναντι στο πλαίσιο μιας χαιρέκακης μικροκομματικής προσέγγισης. Απέναντι στην πανδημία, απέναντι στην προστασία των συνόρων, απέναντι στις αμυντικές συμφωνίες που θωρακίζουν την χώρα, απέναντι στα μέτρα ενίσχυσης έναντι της ενεργειακής κρίσης. Και τώρα απέναντι στην προσπάθεια αναβάθμισης της ΕΥΠ. Καμία πρωτοτυπία, σίγουρη η αποτυχία. Όπως και στα προηγούμενα, έτσι και τώρα η ζωή θα διαψεύσει τα σενάρια καταστροφολογίας».

«Εγώ διαχώρισα την θέση μου από τις πρακτικές άλλων εποχών εσείς επιμένετε να κουνάτε το δάχτυλο έχοντας δύο υπουργούς σας στο Ειδικό Δικαστήριο», είπε στη συνέχεια και απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε: ««Πάει πολύ όμως, κ. Τσίπρα εσείς να με αποκαλείτε αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, εσείς που σας έχουν καταγγείλει 5 πρώην συνεργάτες σας, για παρακολουθήσεις. Πανούσης, Βαλαβάνη, Λαφαζάνης, Κοτζιάς και ένας πέμπτος που είναι παρών, ο κ. Βαρουφάκης»…

Για να συμπληρώσει: «Θα ήθελα κ. Βαρουφάκη να διευκρινίσετε κάτι που είχατε πει σε μια ομιλία σας το 2019 στη Βουλή. Ο κ. Βαρουφάκης είπε πως προσωπικά έχει γνώση ότι επί Ρουμπάτη το σκοτεινό κράτος λειτουργούσε και σε βάρος της τότε κυβέρνησης. Αναμένω την τοποθέτηση σας κ. Βαρουφάκη. Και βέβαια εσείς κ. Τσίπρα δεν ήσασταν ο πρωθυπουργός την περίοδο που υπεκλάπησαν e-mail του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας τα οποία κατέληξαν στην «Αυγή» μία ημέρα πριν κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες. Δικά σας αυτά τα καμώματα».

«ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εργαλειοποιούν το θέμα για να στήσουν ένα δήθεν σκηνικό πολιτικής κρίσης»

«Είναι σαφές ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εργαλειοποιούν ένα πραγματικό θέμα για να στήσουν ένα δήθεν σκηνικό πολιτικής κρίσης. Όταν λέτε ότι κατόπιν εντολής μου έγινε η παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι ψέμα, ανέντιμο και ανήθικο για αυτό και επιστρέφεται σε αυτούς που τα λένε. Δίνετε απλόχερα επιχειρήματα σε όλους όσοι θέλουν την Ελλάδα αδύναμη στο εξωτερικό» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή.

«Αμέσως μετά την εκλογή του κάλεσα τον κ. Ανδρουλάκη να συναντηθούμε, αρνήθηκε, όπως το κάνει και τώρα. Έχει πει πως δεν επιθυμεί καμία επαφή με την κυβέρνηση, είναι δικαιώμά του να επιλέγει φίλους και συμμάχους, αλλά να γνωρίζει πως τους πρωθυπουργούς τους επιλέγει ο ελληνικός λαός και όχι ο ίδιος» τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε «Να μας πείτε εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε καλά που υπήγαγε την ΕΥΠ στο πρωθυπουργικό γραφείο, όπως το έκανα και εγώ. Φαίνεται πως ο αρχηγός σας έχει άλλα σχέδια. Η συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτη, εξ ου και πολλοί φίλοι του ΠΑΣΟΚ αναρωτιούνται ήδη εάν ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, τελικώς ψηφίζεις Τσίπρα».

«Απαράδεκτο και ανεύθυνο ένα μεμονωμένο σφάλμα να ανάγεται σε πρόβλημα Δημοκρατίας»

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα: «Τι σημαίνει για τον κοινοβουλευτισμό η φράση του κ. Τσίπρα “ δεν αρκεί απλά η εναλλαγή στην εξουσία”, και τι σημαίνει “η ανασύνταξη της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας;”, για να τονίσει ότι «είναι απαράδεκτο και ανεύθυνο ένα μεμονωμένο σφάλμα να ανάγεται σε πρόβλημα Δημοκρατίας. Αλήθεια πως θα συμβεί αυτό. Μήπως με Συνταγματική Αναθεώρηση ή μέσω Συντακτικής Συνέλευσης, που δεν προβλέπεται σε ομαλές περιόδους;».

«Προσέξετε καλά κ. Τσίπρα. Τα λόγια σας έχουν τη δική τους βαρύτητα. Οφείλετε σήμερα να εξηγήσετε το σχέδιο σας πως θα προκύψουν αυτά τα οποία ήδη έχετε περιγράψει. Μήπως από δικαστές διορισμένους από τον κ. Πολάκη και ανεξάρτητες αρχές διορισμένες από την κ. Θάνου;», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτή η κυβέρνηση δεν υποτάσσεται σε πιέσεις»

«Στον Έβρο ήδη μεθοδεύεται ακόμη ένα νέο κύμα εισβολής με δήθεν ανθρωπιστικό προσωπείο» συνέχισε ο πρωθυπουργός λέγοντας πως είναι «ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα από παράγοντες εντός της χώρας. Ότι δηλαδή Έλληνες άφησαν ένα μωρό να πεθάνει σε ελληνικό έδαφος. Σε ό,τι αφορά στο περιστατικό πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα κατά δήλωση των ίδιων των μεταναστών. Είναι απαράδεκτο ελληνικά στόματα να αναμασούν τουρκικά επιχειρήματα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας «Αυτοσυγκράτηση κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ γιατί το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο για να το εργαλειοποιείτε με αυτόν τον τρόπο. Προστατεύουμε τους αθώους φυλάμε τα σύνορα μας, που είναι και σύνορα της Ευρώπης. Τελεία και παύλα».

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η μεγάλη εικόνα λέει πως η Ελλάδα είναι σήμερα επίσημα ύστερα από 12 χρόνια εκτός από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. αφήνει πίσω τα μνημόνια, τους φόρους και μαζί με αυτούς τις πλατείες του λαϊκισμού. Τον τελευταίο μήνα συνάντησα τους τρεις σημαντικότερους ηγέτες της Αραβικής Χερσονήσου. Επιμένω σε αυτή τη μεγάλη εικόνα γιατί αυτή θα αναμετρηθεί με τα δύσκολα στοιχήματα της συγκυρίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε όσους καραδοκούν εντός και εκτός Ελλάδος να εκτρέψουν την πορεία. Γνωρίζω επίσης πως υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν αδύναμες κυβερνήσεις και αυτές που δεν αντέχουν τον δρόμο της δυτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας. Στην Ελλάδα δεν θα αναστηθούν τα λιμάνια που κάποτε κάποιοι ζητούσαν ρούβλια και δραχμές, δεν θα χρηματοδοτηθούν ΜΜΕ από ξένα συμφέροντα. Εγώ δεν κάνω πίσω και οι Έλληνες δεν κάνουν πίσω, αυτήν την απόφαση δεν την εκχωρούμε σε κανένα. Ζητάτε εκλογές σε αυτό το περιβάλλον αστάθειας, χωρίς να αναλογίζετε τι σημαίνει, δεν βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία, που πιέζετε; Για να οδηγήσετε την χώρα σε αστάθεια. Εγώ θα αναλάβω το όποιο πολιτικό κόστος, δεν θα φυγομαχήσω και στο τέλος της 4ετίας θα έρθω να αναμετρηθούμε. Αυτή η κυβέρνηση δεν υποτάσσεται σε πιέσεις. Δεν θα χάσουμε ποτέ το στόχο της Ελλάδος που αξίζουμε».

