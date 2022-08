Όζι Όσμπορν: Έκοψε τα ναρκωτικά μετά από συνομιλία με... άλογο!

Life

Ο πρώην frontman των Black Sabbath αποκάλυψε πώς κατάφερε να σταματήσει τις ναρκωτικές ουσίες εξαιτίας ενός… αλόγου!



Ο θρυλικός ρόκερ Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) αποκάλυψε ότι κάποτε υποσχέθηκε στον εαυτό του να μην ξαναπιεί χημικά, καθώς μετά από χρήση χημικών ναρκωτικών ουσιών βρέθηκε να συνομιλεί για μία ώρα με ένα άλογο στη μέση ενός χωραφιού.

Ο πρώην frontman των Black Sabbath, είπε ότι έμεινε έκπληκτος όταν το άλογο άρχισε να του μιλάει και να τον βρίζει. «Εκείνη την εποχή στην Αμερική, οι άνθρωποι αγαπούσαν πολύ να βάζουν στα ποτά του χημικά», είπε ο τραγουδιστής στην Daily Star.

«Συνήθιζα να καταπίνω χούφτες, καρτέλες κάθε φορά. Το τέλος ήρθε όταν επιστρέψαμε στην Αγγλία. Πήρα 10 ταμπλέτες και μετά πήγα μια βόλτα σε ένα χωράφι. Κατέληξα να στέκομαι εκεί μιλώντας σε αυτό το άλογο για περίπου μία ώρα», θυμάται ο Όσμπορν.

«Στο τέλος, το άλογο γύρισε και μου είπε να φύγω. Αυτό ήταν για μένα το τέλος», πρόσθεσε ο ροκ σταρ, εννοώντας ότι έτσι σταμάτησε τις χημικές ναρκωτικές ουσίες.

