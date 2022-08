Κοινωνία

Πολεμικό Ναυτικό - Θάνατος Θάλειας: Στο “μικροσκόπιο” τοξική ουσία στον οργανισμό της (βίντεο)

Μυστήριο παραμένουν τα αίτια θανάτου της 19χρονης Θάλειας. Στην Ιταλία έχουν μεταβεί οι γονείς της μαζί με Έλληνες γιατρούς.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Μυστήριο παραμένουν τα αίτια θανάτου της 19χρονης Θάλειας, καθώς οι ιταλικές αρχές δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής. Στη γειτονική χώρα έχουν μεταβεί οι γονείς της μαζί με Έλληνες γιατρούς.

Οι έρευνες των γιατρών στη Νάπολη για το θάνατο της 19χρονης ναυτικής δομίκου φέρεται να έχουν επικεντρωθεί σε μια τοξική ουσία που βρέθηκε στο αίμα της. Μια ουσία που έφερε τα πάνω κάτω στον εξασθενημένο της οργανισμό από τον κοροονοϊό με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν εάν ένα τα ζωτικά της όργανα.

«Η κατάστασή της Θάλειας επιδεινώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Στις 23 Αυγούστου, πήραν τηλέφωνο οι γιατροί τους γονείς της και τους είπαν ότι έχει ανεβάσει πυρετό. Μετά έβγαλε το εξάνθημα στο πόδι και αμέσως έπαθε σηψαιμία. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τη διασωλήνωσαν και μετά ενημέρωσαν τους γονείς», δήλωσε συγγενής της 19χρονης.

Ωστόσο η νεκροψία - νεκροτομή καθυστερεί με το ελληνικό Πολέμικο Ναυτικό να πιέζει τις ιταλικές αρχές, καθώς αυτή θα είναι που θα αποκαλύψει πως η 19χρονη κατέληξε.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η Θάλεια πριν από 10 μέρες είχε νοσήσει με κορονοϊό, ενώ ήταν πάνω στο Πλοίο Γενικής Υποστήριξης «Προμηθεύς». Όταν βγήκε αρνητική στον κορονοϊό βγήκε και από την απομόνωση. Έτσι πιάνοντας λιμάνι η φρεγάτα Κανάρης και το Προμηθεύς στην Τυνήσια την Παρασκευή 19 Αυγούστου βγήκε με τους 158 φοιτητές της Σχολής Ναυτικής Δοκίμων συμφοιτητές της να φάνε. Τα βήματα των φοιτητών 18 με 21 Αυγούστου στο λιμάνι Λάγκουλετ ψάχνουν οι αρχές για την άκρη του νήματος.

«Γίνεται προσπάθεια να χυθεί φως στις συνθήκες για τις οποίες ένα πολεμικό πλοίο ελληνικής σημαίας αγκυροβόλησε στον κόλπο της Νάπολης, αργά το βράδυ της Τρίτης. Τη νύχτα μια 19χρονη δόκιμη στρατιωτικός μεταφέρθηκε κατεπειγόντως στο Νοσοκομείο Πολεμικού Ναυτικού, όπου λίγες ώρες αργότερα έχασε τη ζωή της. Υπήρχε το ενδεχόμενο η κοπέλα να είναι θετική στον κορονοϊο, αλλά το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε με το που έφτασε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο δεν απέδειξε την θετικότητα στον ιό», μετέδωσε η ιταλική τηλεόραση.

Λίγες ώρες μετρά την περασμένη Τρίτη 23 Αυγούστου η Θάλεια παρουσίασε πυρετό και την Τέταρτη 24 Αυγούστου την διασωληνώνουν και την Πέμπτη 26 Αυγούστου φεύγει για το τελευταίο της ταξίδι.

Στην Ιταλία μετέβησαν και γιατροί από την Ελλάδα, ενώ με C130 μεταφέρθηκαν στην ιταλική πόλη και οι γονείς της. Μάλιστα λίγο πριν φύγει από τη ζωή άλλοι δυο συνάδελφοι της ένας άνδρας και μια γυναικά εμφανίζουν και αυτοί πυρετό και πόνους στο στομάχι. Μπαίνουν στο νοσοκομείο και λίγες ώρες μετά αποχωρούν.

