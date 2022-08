Κοινωνία

Αιφνίδιος θάνατος ναυτικής δόκιμου: Θρήνος στην Λάρισα για την Θάλεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένειά της, οι φίλοι της και η τοπική κοινωνία. Το χρονικό του ξαφνικού θανάτου της 19χρονης. Τι δήλωσε ο αδελφός της.



Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λάρισα και ιδιαίτερα η συνοικία του Ιπποκράτη όπου διέμενε, στο άκουσμα του ξαφνικού θανάτου της 19χρονης Ναυτικής Δοκίμου Θάλειας Κορδαμπάλου.

Η άτυχη κοπέλα διέμενε με την οικογένειά της στη συνοικία του Ιπποκράτη. Πέρυσι είχε περάσει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Αφήνει πίσω της τους γονείς της Στέλιο και Μαρία και τον αδελφό της Θανάση, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Νωρίτερα σήμερα, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοίνωσε τον θάνατό της κατά τη διάρκεια του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία από τη στιγμή που ενημέρωσε πως δεν είναι καλά.

Μετά την εμφάνιση του πυρετού, παρουσίασε αιμορραγικό εξάνθημα και σηψαιμία. Ελέγχονται, την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες πως η νεαρή είχε νοσήσει με κορονοϊό πρόσφατα.

Στον εκπαιδευτικό πλου συμμετείχαν 158 δόκιμοι σε δύο πλοία, τη φρεγάτα «Κανάρης» και το πλοίο γενικής υποστήριξης «Προμηθεύς» (το μεγαλύτερο πλοίο του στόλου). Η 19χρονη δόκιμος, η οποία μόλις είχε τελειώσει το πρώτο έτος της σχολής, επέβαινε στο «Προμηθεύς».

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: «Την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 η Πρωτοετής Ναυτική Δόκιμος Κ.Ε. η οποία επέβαινε στο ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, στο πλαίσιο Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Νάπολης Ιταλίας καθόσον παρουσίασε εμπύρετο αγνώστου αιτιολογίας. Πρωινές ώρες της 24ης Αυγούστου η κλινική της εικόνα παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και εισήχθη στη ΜΕΘ όπου κατέληξε πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια της Ναυτικού Δοκίμου και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της».

«Ο γιατρός μας είπε ότι έχει βγάλει ένα εξάνθημα στο πόδι και έχει λίγο πυρετό»

Ο αδελφός της άτυχης δόκιμης μίλησε στο Mega για τα όσα γνώριζε η οικογένειά της για την εξέλιξη της υγείας της. «Το πρώτο τηλεφώνημα που είχαμε ήταν από το γιατρό. Ότι δεν είναι καλά, από την ίδια δεν είχαμε κάτι» ανέφερε αρχικά ο αδελφός της άτυχης κοπέλας, σημειώνοντας ότι «ο γιατρός μας είχε πει ότι έχει βγάλει ένα εξάνθημα στο πόδι, έχει λίγο πυρετό αλλά ελεγχόμενο και νιώθει κόπωση στα γόνατα».

«Μας πήραν εχθές να μας πουν ότι διασωληνώθηκε και πήγανε εκεί οι γονείς μας για να πάνε να την στηρίξουν» τόνισε ο αδερφός της για την εξέλιξη της υγείας της 19χρονης.

«Κάθε φορά που κάνανε στάση μιλούσαμε, για 40 μέρες είχε πάει. Τελευταία εβδομάδα ήταν. Την περιμέναμε πως και πως» συμπλήρωσε ο αδερφός της άτυχης 19χρονης.

«Ήταν χαμογελαστή πάντα, αισιόδοξη, με θάρρος, δεν παραπονιόταν ποτέ. Έδωσε και δεύτερη φορά πανελλήνιες για να περάσει στο ναυτικό. Ήταν το όνειρό της από μικρή» κατέληξε μιλώντας για την αδικοχαμένη 19χρονη αδερφή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου προς Παπαδόπουλο: η οικογένεια μου διάλεξε τον Κούγια

Θεσσαλονίκη: Ληστές φορτώνουν χρηματοκιβώτιο σε αυτοκίνητο! (βίντεο - ντοκουμέντο)

Ευλογιά των πιθήκων: Νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα