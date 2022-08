Κοινωνία

Πολεμικό Ναυτικό: Το μοιραίο γεύμα της Θάλειας στην Τυνησία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 19χρονη δόκιμος ήταν εξοδούχος πρώτη ημέρα που έφτασε το πλοίο στην Τυνησία. Πότε θα γίνει η νεκροτομή. Θρήνος για τους γονείς της, που μετέβησαν στην Ιταλία.

Στο γεύμα που έφαγε η 19χρονη Θάλεια σε αλυσίδα ταχυφαγείων στην Τυνησία, επικεντρώνονται οι έρευνες για το αίτιο που προκάλεσε την νόσηση και τελικά τον θάνατο της ναυτικής δοκίμου.

Η άτυχη Θάλεια ήταν εξοδούχος την πρώτη ημέρα που έδεσε το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι του Λαγκουλέτ στην Τηνυσία. Μαζί με τους άλλους δύο δοκίμους που νόσησαν, αλλά θεραπεύτηκαν, επισκέφθηκαν κατάστημα fast food.

Την αμέσως επόμενη ημέρα η ναυτική δόκιμος εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα, ενώ το βράδυ της 22ας προς την 23η Αυγούστου, η Θάλεια εμφάνισε υψηλό πυρετό. Στις 23 Αυγούστου το απόγευμα το πλοίο κατέπλευσε εσπευσμένα στη Νάπολη, προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για νοσηλεία η δόκιμος που «είχε εμφανίσει πυρετό απροσδιόριστης αιτιολογίας, που δεν μπορούσε να ελεγχθεί», σύμφωνα και με το ΓΕΝ.

Στις 24 Αυγούστου το πρωί η κατάστασή της επιδεινώθηκε και εισήχθη επειγόντως στη ΜΕΘ, με διάγνωση για σηψαιμία και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η άτυχη Θάλεια έφυγε από την ζωή στις 25 Αυγούστου.

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, η δόκιμος είχε διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό, ενώ βρισκόταν εν πλω με το πλοίο «Προμηθέας». Μετά την αποθεραπεία της, η Θάλεια έλαβε άδεια εξόδου στην Τυνησία, καθώς είχε τεστ Covid με αρνητικό αποτέλεσμα ήδη 4-5 ημέρες πριν τα δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού καταπλεύσουν στο λιμάνι της Λαγκουλέτ.

Η νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη από τους Ιταλούς ιατροδικαστές καθώς καθυστερεί εξαιτίας διαδικαστικών θεμάτων. Από αυτήν θα προκύψει το αίτιο θανάτου της Θάλειας, αλλά θα χρειαστεί να περάσει χρονικό διάστημα κάποιων εβδομάδων για να προκύψουν τα αποτελέσματα και από τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα δώσουν πλήρη εικόνα και κυρίως την απάντηση για τα αίτια που προκάλεσαν τον πυρετό και εν συνεχεία την ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, που επέφερε το μοιραίο.

Μιλώντας στο MEGA ο πατέρας της ανέφερε πάντως ότι «κανένα από τα σενάρια που ακούγονται δεν ισχύει. Δεν ξέρει κανείς τίποτα μέχρι στιγμής. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι γονείς δεν ξέρουμε τίποτα».

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,ο Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης συνομίλησε τηλεφωνικά με τους γονείς της άτυχης κοπέλας, οι οποίοι βρίσκονται στη Νάπολη και τους εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τόνισε ότι το Πολεμικό Ναυτικό έχει ζητήσει να δοθούν πειστικές απαντήσεις.

Οι άλλοι δύο δόκιμοι της Σχολής που επέβαιναν στον «Προμηθέα» και που παρουσίασαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε δηλητηρίαση, πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο της Νάπολης στο οποίο είχαν εισαχθεί και επέστρεψαν αεροπορικώς στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Η επίθεση από την πρώην σύζυγο... τον έστειλε στο νοσοκομείο

Αίγινα: Έκαψε ζωντανούς θεία και ανιψιό - Συνελήφθη 7 χρόνια μετά (εικόνες)

Άγιος Φανούριος: Τι συμβολίζει η φανουρόπιτα