Δυτική Αττική: Καταδίωξη κακοποιών με τραυματισμό πολίτη

Κινηματογραφική καταδίωξη ομάδας Ρομά. Τραυματίας ένας πολίτης. Συλλήψεις και ανθρωποκυνηγητό από αστυνομικούς για τον εντοπισμό δράστη που διαφεύγει.

(εικόνα αρχείου)

Τέσσερις δράστες "μπούκαραν" σε σπίτι στο Ίλιον, με σκοπό να αρπάξουν ότι πολύτιμο βρουν.

Περίοικοι ενημέρωσαν την Αστυνομία και άμεσα κατέφθασε στην περιοχή ομάδα της ΔΙΑΣ, στελέχη της οποίας κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν απο τους τέσσερις, ενώ οι άλλοι διέφυγαν με αυτοκίνητο

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έκαναν σήμα στον οδηγό του αυτοκινήτου, που εκινείτο στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου, να ακινητοποίησει το όχημά του για έλεγχο.

Ο οδηγός δεν σταμάτησε, αλλά αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει από τον αστυνομικό εέλγχο.

Ακολούθησε καταδίωξη του αυτοκίνητου της παρέας των Ρομά από το πλήρωμα του περιπολικού.

Στην διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα των κακοκποιών συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του.

Επωφελούμενοι της σύγκρουσης των οχημάτων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε ακόμη δύο από τους δράστες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος της παρέας των διαρρηκτών, που κατάφερε να ξεφύγει.

