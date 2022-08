Πολιτισμός

Τουρκία: Παρέμβαση της Ουάσιγκτον για την σύλληψη της τραγουδίστριας Γκιουλσέν

Την αντίδραση του State Department προκάλεσε η σύλληψη της γνωστής Τουρκάλας ποπ σταρ, εξαιτίας ενός σχολίου της στη σκηνή που έκανε την παράστασή της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για τις προσπάθειες της Τουρκίας να περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης μέσω λογοκρισίας και δικαστικών παρεμβάσεων, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή τη σύλληψη μιας ποπ σταρ, για σχόλια που έκανε επί σκηνής.

Η γνωστή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Γκιουλσέν προφυλακίστηκε την Πέμπτη, κατηγορούμενη για υποκίνηση μίσους. Αφορμή στάθηκε μια φράση που είπε επί σκηνής τον περασμένο Απρίλιο για τα θρησκευτικά σχολεία στην Τουρκία, αφού ένα βίντεο από εκείνη την παράσταση μεταδόθηκε τώρα από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Πολλοί υπουργοί καταδίκασαν το σχόλιο της Γκιουλσέν αλλά η σύλληψή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση των επικριτών της κυβέρνησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που θεωρεί ότι τιμωρούνται όσοι αντιτίθενται στις συντηρητικές απόψεις της.

Διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη επέκριναν την «ασυνέπεια» όπως την χαρακτήρισαν, των δικαστικών αρχών που αδρανούν στη βία εναντίον των γυναικών αλλά ερεύνησαν και συνέλαβαν γρήγορα την τραγουδίστρια. Πολλοί είπαν ότι η Γκιουλσέν έγινε στόχος επειδή εκφράζει φιλελεύθερες απόψεις και στηρίζει τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. «Εκατοντάδες γυναίκες θα ζούσαν σήμερα αν οι άνδρες που επιτίθενται σε γυναίκες συλλαμβάνονταν τόσο γρήγορα όσο η Γκιουλσέν» είπαν οι οργανωτές μιας διαδήλωσης στην Κωνσταντινούπολη. Η σύλληψή της είναι η τελευταία στη σειρά αδικία σε βάρος των «γυναικών που δεν ταιριάζουν στο καλούπι» ή δεν είναι «το είδος της γυναίκας που θέλει η κυβέρνηση», είπαν.

Στο βίντεο από την παράστασή της η Γκιουλσέν αναφέρεται σε έναν μουσικό της ορχήστρας της και λέει, εν είδει αστείου: «Σπούδασε σε (σ.σ. θρησκευτικό σχολείο) Ιμάμ Χατίπ. Από εκεί προέρχεται η διαστροφή του».

Ο Ερντογάν σπούδασε και ο ίδιος σε ένα από τα πρώτα σχολεία Ιμάμ Χατίπ, τα οποία ιδρύθηκαν αρχικά για να εκπαιδεύουν ιμάμηδες και ιεροκήρυκες αλλά πλέον ο αριθμός τους έχει εκτοξευτεί.

