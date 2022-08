Life

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: δημοπρατήθηκε το αυτοκίνητό της για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Οι υποψήφιοι αγοραστές από το Ντουμπάι και τις ΗΠΑ επιδόθηκαν σε πόλεμο προσφορών

Ένας κάτοικος του Μάντσεστερ αγόρασε, έναντι 869.000 ευρώ, το παλιό ιδιωτικό αυτοκίνητο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, σε μια δημοπρασία που έγινε σήμερα στη Βρετανία, λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν 25 χρόνια από τον θάνατό της.

Η αρχική εκτίμηση για το αυτοκίνητο ήταν 100.000 στερλίνες. Όμως υποψήφιοι αγοραστές από το Ντουμπάι και τις ΗΠΑ επιδόθηκαν σε πόλεμο προσφορών, ανεβάζοντας τελικά το τίμημα στις 650.000 λίγες – χωρίς τους φόρους και το ποσοστό που θα πάρει ο οίκος δημοπρασιών. Και, παρά τις προσφορές από το εξωτερικό, το Ford Escort RS Turbo του 1985 θα παραμείνει στη Βρετανία αφού ο νικητής σε αυτήν την «μάχη» είναι ένας ανώνυμος αγοραστής από το Μάντσεστερ.

Το αυτοκίνητο της πριγκίπισσας ήταν το αποκορύφωμα της δημοπρασίας που οργάνωσε στην πίστα του Σίλβερστοουν, 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου, η εταιρεία Silverstone Auctions. Πρόκειται για ένα σπορ αυτοκίνητο 130 ίππων, που ήταν πολύ δημοφιλές τη δεκαετία του 1980. Στις μικρές αγγελίες μπορεί να βρει κανείς το μοντέλο αυτό να πωλείται έναντι 10.000 λιρών.

Σύμφωνα με τη Silverstone Auctions, η Νταϊάνα οδηγούσε η ίδια το αυτοκίνητο όταν κυκλοφορούσε στο Λονδίνο, αν και την συνόδευε πάντα ένας σωματοφύλακας. Μεταξύ άλλων, μετέφερε με αυτό και τον πρωτότοκο γιο της, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το όχημα είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έχει κάνει μόνο 40.000 χιλιόμετρα. Η πριγκίπισσα το χρησιμοποίησε για τρία χρόνια, από το 1985 μέχρι το 1988 και στη συνέχεια άλλαξε χέρια πολλές φορές.

Τον Ιούνιο του 2021 ένα άλλο Ford Escort της Νταϊάνας, που ήταν δώρο για τον αρραβώνα της, πουλήθηκε έναντι 52.000 λιρών σε έναν Αμερικανό συλλέκτη.

