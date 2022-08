Κοινωνία

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”

Το σχόλιο του Θανάση Κατερινόπουλου για την διπλή δολοφονία στην Αίγινα. Οι κινήσεις του δράστη, η μεγάλη λεία και η πυρπόληση των σορών.

«Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα» ήταν το σχόλιο του Θανάση Κατερινόπουλου, για την εξιχνίαση έπειτα από 7 χρόνια της άγριας δολοφονίας της 70χρονης και του ανιψιού της στην Αίγινα.

«Οι ερευνητικές αρχές έκαναν φίλο και φτερό το σπίτι, συγκέντρωσαν όλα εκείνα τα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, μεταξύ των οποίων βρέθηκε και το DNA του δράστη που το άφησε σε κάποιον σκούφο που φορούσε. Από το DNA ταυτοποιήθηκε και στη συνέχεια αναζητήθηκε. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και εντοπίστηκε στην Μάλτα, όπου τον συνέλαβαν οι Αρχές. Δεν υπάρχει όπως είπα τέλειο έγκλημα, αρκεί οι ερευνητές να κάνουν σωστά την δουλειά τους. Να είναι απόλυτα ενημερωμένοι και να διαθέτουν την εμπειρία. Αυτό έγινε εδώ» περιέγραψε ο Θανάσης Κατερινόπουλος, μιλώντας στο Star, προσθέτοντας ότι «Το έγκλημα ήταν καλά οργανωμένο, έγινε ένα λάθος, ένα λάθος που αποδείχθηκε μοιραίο για αυτόν. Δεν νομίζω ότι οφείλεται στην ταραχή του δράστη, αλλά στην βιασύνη του να φύγει. Αν είχε συνεργούς θα φανεί στην πορεία».

Ο πολύπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. εν αποστρατεία, συνέχισε λέγοντας «Έχουν γίνει στο παρελθόν εγκλήματα εξίσου σκληρά, απλά εδώ η διαφορά είναι ότι μετά την δολοφονία των δύο ανθρώπων, έβαλε φωτιά στο σπίτι. Είδατε όμως ότι παρά την φωτιά, το καπέλο δεν κάηκε, το παρέλαβαν οι αξιωματικοί που έκαναν την έρευνα και να που εδώ βρέθηκε η ταυτότητα αυτού του ανθρώπου. Τώρα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ίσως εκεί αποκαλύψει αν υπήρχαν και άλλοι συνεργοί ή αν το διέπραξε μόνος του. Απίθανο να ήταν μόνος του, αυτή είναι η εκτίμησή μου».

«Πιστεύω ότι είχε συνεργούς. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ίσως κάποιοι κρατούσαν τσίλιες, πρέπει να ήταν δύο μέσα στο σπίτι, ο ανιψιός θα αντιδρούσε αλλά κατόρθωσε να τον εξουδετερώσει. Η λογική λέει ότι υπήρχε άλλος ένας» κατέληξε ο Θανάσης Κατερινόπουλος.

Ο σκούφος και τα λάθη του δολοφόνου

Ένας σκούφος ήταν αρκετός για να αποκαλύψει την ταυτότητα του δράστη της φρικτής, διπλής δολοφονίας στην Αίγινα, η οποία είχε συγκλονίσει τη χώρα το 2015. Στον τόπο του εγκλήματος ο δράστης είχε ξεχάσει έναν σκούφο στον οποίον βρέθηκε το γενετικό του υλικό, από το οποίο οι αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το νήμα.

Η Ελλάδα είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 36χρονο κακοποιό και στη βάση αυτού του εντάλματος, οι Αρχές της Μάλτας προχώρησαν στη σύλληψή του, στις 19 Αυγούστου, αξιοποιώντας τα στοιχεία της εξέτασης DNA. Με βάση αυτά ταυτοποιήθηκε ως ο άνθρωπος που φορούσε τον σκούφο στο σπίτι που έγινε το διπλό φονικό στην Αίγινα. Οι δικαστικές αρχές της Μάλτας, θα αποφασίσουν τις επόμενες ημέρες για την έκδοσή του στην Ελλάδα.

Το διπλό φονικό και η λεία

Ο δράστης είχε μπει στο σπίτι της 70χρονης ιδιοκτήτριας καταστήματος σουβενίρ στην Αίγινα, ξυλοκόπησε την άτυχη γυναίκα και τον ανιψιό της μέχρι λιποθυμίας και αφού τους λήστεψε, τους τύλιξε σε κουβέρτες και τους έβαλε φωτιά. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά, η λεία του ήταν περίπου 800.000 ευρώ.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα Ενημέρωσης στη Μάλτα, ο συλληφθείς ως δράστης του διπλού φονικού είναι ο Ledjon Brakaj, από την Αλβανία, ο οποίος όταν διέπραξε το ειδεχθές έγκλημα ήταν 29 ετών.

Η Αγγελική Νικολούλη είχε ερευνήσει την υπόθεση τότε, στο πλαίσιο της εκπομπής της «Φως στο Τούνελ». Είχε κάνει έρευνα στον τόπο του φονικού, στο σπίτι που είχε πυρποληθεί, στην Αίγινα, όπου δεν είχαν βρεθεί τα χρήματα της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε με τον ανιψιό της το Νοέμβριο του 2015.

Ωστόσο όπως είχε φανεί από την άρση τραπεζικού απορρήτου, η άτυχη γυναίκα είχε προχωρήσει σε ανάληψη των αποταμιεύσεων της, ύψους περίπου 800 χιλιάδων ευρώ. Αυτά τα χρήματα είχαν εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο δράστης φέρεται τα ξημερώματα της 30ης Νοεμβρίου του 2015 να εισέβαλε στο σπίτι της άτυχης Ειρήνης Μαρμαρινού, 71 ετών, από το παράθυρο. Στη συνέχεια, ακινητοποίησε την ηλικιωμένη και τον ανιψιό της.

Τους έδεσε και τους βασάνισε φρικτά για να του πουν που βρίσκονταν τα χρήματα και τα τιμαλφή της, και αυτό γιατί στην περιοχή κυκλοφορούσε έντονα η φήμη ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, η Μαρμαρινού διατηρούσε μεγάλα χρηματικά ποσά στο σπίτι της από μεγάλη ανάληψη που είχε πραγματοποιήσει.

Ο Ledjon Brakaj, προφανώς αφού πήρε την πληροφορία που ήθελε, οδήγησε την Μαρμαρινού και τον ανιψιό της σε ένα δωμάτιο του σπιτιού και τους έκαψε ζωντανούς, ενδεχομένως σε μία προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του κάτι το οποίο όπως αποδείχτηκε δεν κατάφερε εντελώς. Η ανιψιά τη Μαρμαρινού και αδελφή του άλλου θύματος, είχε πει τότε: «Μετά τη δολοφονία πήγα να κλείσω κάποιους μηδενικούς λογαριασμούς και μου ζήτησαν ένα σωρό έγγραφα. Αυτή τη γυναίκα που πήγε και σήκωσε ένα τέτοιο ποσό, δεν την προστάτεψαν; Δεν ειδοποίησαν έναν συγγενή; Εμένα που ήμουν συνδικαιούχος; Έδωσαν μια ωρολογιακή βόμβα στα χέρια της και μαζί με τη θεία μου χάθηκε άδικα και ο αδελφός μου που δεν είχε καμία εμπλοκή».

