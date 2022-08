Κόσμος

Ζαπορίζια: Φόβοι για πυρηνική καταστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ύψη η αγωνία των κατοίκων, τους δείχνουν πώς να χρησιμοποιήσουν ιώδιο σε διαρροή ακτινοβολίας.

Το ρωσικό πυροβολικό βομβάρδισε ουκρανικές πόλεις στην άλλη πλευρά του ποταμού από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι, αυξάνοντας την αγωνία των κατοίκων καθώς οι αναφορές για βομβαρδισμούς γύρω από τον σταθμό πυροδοτούν φόβους για μια πυρηνική καταστροφή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν πάλι τις τελευταίες 24 ώρες την περιοχή γύρω από τον σταθμό, μόλις μία ημέρα αφότου η Μόσχα και το Κίεβο αντάλλαξαν κατηγορίες για στοχοποίηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης, που προκάλεσαν μεγάλη διεθνή ανησυχία.

Η ουκρανική εταιρία πυρηνικής ενέργειας Energoatom ανέφερε ότι δεν έχει οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες για επιθέσεις στην περιοχή του σταθμού.

Το σύμπλεγμα του σταθμού, που κατελήφθη από ρωσικά στρατεύματα τον Μάρτιο αλλά ουκρανικό προσωπικό εξακολουθεί να είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του, στο νότιο μέτωπο του πολέμου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανάφλεξης στον πόλεμο που έχει μπει στον έβδομο μήνα.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Στάρουχ είπε σήμερα στο Telegram πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κτίρια κατοικιών στην κύρια πόλη της περιοχής, Ζαπορίζια, περίπου δύο ώρες με το αυτοκίνητο από τον σταθμό, και την πόλη Ορίχιβ ανατολικότερα.

Χθες, Σάββατο, ο Στάρουχ δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση πως οι κάτοικοι έλαβαν οδηγίες πώς να χρησιμοποιήσουν ιώδιο σε περίπτωση διαρροής ακτινοβολίας.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε τον βομβαρδισμό άλλων εννέα πόλεων στην περιοχή από την απέναντι πλευρά του ποταμού Δνείπερου από τον σταθμό στην ημερήσια αναφορά του, ενώ σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε πως η αεροπορία του έπληξε μια μονάδα της Motor Sich στην περιοχή όπου επισκευάζονται ελικόπτερα.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αυτές τις αναφορές.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ είπε πως εννέα οβίδες που εκτόξευσε το ουκρανικό πυροβολικό σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις έπεσαν στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού.

"Αυτή τη στιγμή, τεχνικό προσωπικό παρακολουθεί συνεχώς την τεχνική κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό και διασφαλίζει τη λειτουργία του. Η κατάσταση από άποψη ακτινοβολίας στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού παραμένει κανονική", ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Τα Ηνωμένα Έθνη και το Κίεβο έχουν ζητήσει την αποχώρηση στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού από τον σταθμό προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα είναι στόχος.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις μετέτρεψαν τον σταθμό σε στρατιωτική βάση, θέτοντας όλη την ήπειρο σε κίνδυνο, και πως δεν έχουν καμιά δουλειά εκεί.

"Ο ρωσικός στρατός πρέπει να φύγει από τον σταθμό", έγραψε στο Twitter.

Στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, ουκρανικές δυνάμεις σταμάτησαν την τελευταία απόπειρα των Ρώσων να προωθηθούν στην πόλη Σλοβιάνσκ, ανέφερε ο στρατός του Κιέβου στην ημερήσια αναφορά του.

Οι υπερασπιστές της περιοχής ματαίωσαν τις προσπάθειες των Ρώσων να προωθηθούν γύρω από τη στρατηγική πόλη Μπαχμούτ προκειμένου να διευρύνουν τον έλεγχο στην περιφέρεια του Ντονμπάς μετά την κατάληψη από τη Μόσχα του Σεβεροντονέτσκ και του Λισιτσάνσκ πριν από μερικές εβδομάδες, ανέφερε ο στρατός. Σύμφωνα με τους περιφερειακούς κυβερνήτες, οι πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ στην επαρχία Ντονέτσκ βομβαρδίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τις ρωσικές δυνάμεις, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για νέες απώλειες.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αυτές τις αναφορές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα: Έσερνε γάιδαρο με το αυτοκίνητο για ένα χιλιόμετρο (σκληρές εικόνες)

“Εκκλησία των Εθνών”: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες (εικόνες)

Πιλότος λιποθύμησε εν ώρα πτήσης – Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη