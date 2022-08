Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα από το υπουργείο Εργασίας.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου, που ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Αυγούστου και την πληρωμή των επιδομάτων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον μήνα Αύγουστο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τον ΟΠΕΚΑ, για την εβδομάδα 29 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 2022. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 1,7 δισ. ευρώ σε 3,8 εκατομμύρια περίπου δικαιούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν, την περίοδο 29 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου, οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

- Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 762,8 εκατ. ευρώ σε 1.499.113 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

- Την Τρίτη 30 Αυγούστου θα καταβληθούν 763,5 εκατ. ευρώ σε 1.501.377 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

- Την επόμενη εβδομάδα, θα καταβληθούν 14 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και 350.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 11 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 9 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

- 800.000 ευρώ σε 900 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ, την Τετάρτη 31 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

- 71,2 εκατ. ευρώ σε 173.506 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

- 48,3 εκατ. ευρώ σε 227.652 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

- 33,7 εκατ. ευρώ σε 280.740 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

- 11,4 εκατ. ευρώ σε 11.383 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

- 11,5 εκατ. ευρώ σε 35.046 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

- 251.204 ευρώ σε 1.289 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

- 250.779 ευρώ σε 788 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

- 213.900 ευρώ σε 6.071 δικαιούχους για επίδομα ομογενών.

- 185.995 ευρώ σε 2.771 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

- 52.067 ευρώ σε 66 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.