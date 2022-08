Αθλητικά

Άρης - Μπούργος: “Μαύρα σύννεφα” μετά την ήττα στο Αγρίνιο

Ποιος είναι πιθανότερο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον Χερμάν Μπούργος.

Σε εξαιρετική δύσκολη θέση βρίσκεται ο Χερμάν Μπούργος αναφορικά με την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία του Άρη.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για άμεση λύση της συνεργασίας του Άρη με τον Αργεντινό τεχνικό, έπειτα και από την ήττα που γνώρισαν οι Θεσσαλονικείς από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (3-1), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Θοδωρής Καρυπίδης «παίρνει πάνω του» την ευθύνη κι όλα δείχνουν πως οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν άλλον προπονητή στο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής (4/9, 21:30 – «Κλεάνθης Βικελίδης») με τον ΠΑΟΚ.

Ο Απόστολος Τερζής συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να καθίσει ως υπηρεσιακός τεχνικός – για μια ακόμη φορά – μέχρι να βρεθεί ο διάδοχος του Μπούργος.

