Κοινωνία

Δολοφονία στην Κυψέλη: Την κατακρεούργησε στην μέση του δρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτό θάνατο βρήκε μια 36χρονη γυναίκα από το Μπαγκλαντές από ομοεθνή της. Συνελήφθη ο δράστης.



Φρικτό θάνατο από τα χέρια φίλου του συντρόφου της βρήκε μια 36χρονη γυναίκα από το Μπαγκλαντές στην Κυψέλη.

Το έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Τενέδου. Περαστικοί εντόπισαν στις 15:10 αιμόφυρτη την άτυχη γυναίκα στο δρόμο και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος συναντήθηκε με το θύμα στην οδό Τενέδου και αφού λογομάχησαν την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο προκαλώντας της πολλαπλά, σοβαρά τραύματα.

Η 36χρονη έπεσε αιμόφυρτη στο έδαφος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου λίγες ώρες μετά κατέληξε.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 37χρονος δράστης υποστήριξε πως είχε οικονομικές διαφορές με τον σύντροφο του θύματος και για αυτό προέβη στο στυγερό έγκλημα.

Προανάκριση για τη δολοφονία της 36χρονης διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη: Έκρηξη σε ΑΤΜ (εικόνες)

Παρακολουθήσεις - Βουλή: Νέα “μάχη” για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

Εξάρχεια: Συλλήψεις για επίθεση σε αστυνομικούς