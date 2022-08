Πολιτική

Τουρκία - Κιλιτσντάρογλου: Ξέφραγο αμπέλι τα σύνορά μας

Για τουλάχιστον 10 εκατομμύρια μετανάστες στην Τουρκία έκανε λόγο ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



Κριτική στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στην τουρκική κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, με αφορμή το μεταναστευτικό.

Όπως μεταδίδει, η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σε συνέντευξή του στο Χαμπέρ Τουρκ, δήλωσε ότι οι μετανάστες στην Τουρκία είναι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. Όπως είπε, υπάρχουν Αφγανοί, Σύριοι, Αφρικανοί.

«Πως έρχονται; Επειδή υπάρχουν λαθρέμποροι. Σήμερα δίνεται χρήματα και ο λαθρέμπορος σας πηγαίνει όπου θέλετε. Τα σύνορα της Τουρκίας είναι ξέφραγο αμπέλι», ανέφερε.

