Δολοφονία στην Κυψέλη: "Δεν μετανιώνω που την σκότωσα" λέει ο δράστης

Η ερωτική σχέση, οι οικονομικές διαφορές και το άγριο έγκλημα με αλλεπάλληλες μαχαιριές στην μέση του δρόμου.



Αμετανόητος φέρεται να είναι ο 40χρονος από το Μπαγκλαντές, ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, για την άγρια δολοφονία μιας 36χρονης με αλλεπάλληλες μαχαιριές στη μέση του δρόμου, στην οδό Τενέδου, στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας, ο φερόμενος ως δράστης κατά την ομολογία του είπε ότι δεν μετανιώνει για αυτό που έκανε.

Ο 40χρονος από το Μπαγκλαντές αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα το απόγευμα στον Εισαγγελέα.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος συνελήφθη έπειτα από υπόδειξη του συζύγου του θύματος και τις έρευνες αστυνομικών.

Ο συλληφθείς φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε οικονομικές διαφορές με την 36χρονη ομοεθνή του και τον σύζυγό της. Μάλιστα, ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε δώσει τα τελευταία δύο χρόνια συνολικά 20.000 ευρώ στην 36χρονη και ότι ζητούσε πίσω τα χρήματά του.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα δούλευαν μαζί στην ίδια επιχείρηση και όπως είπε στους αστυνομικούς ο δράστης το τελευταίο χρονικό διάστημα διατηρούσαν ερωτική σχέση. Οι πληροφορίες αναφέρουν οτι ο σύζυγος του θύματος ήταν άνεργος και τον συντηρούσε η γυναίκα του η οποία δανειζόταν χρήματα απο τον δολοφόνο και εραστή της.

