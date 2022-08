Κοινωνία

Τροχαίο - Πάτρα: σκοτώθηκε παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Υπέκυψε στα τραύματα του το κοριτσάκι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, στις Αλυκές. Συνελήφθη η οδηγός του οχήματος.



Δεν άντεξε και εξέπνευσε το 5χρονο παιδί που παρασύρθηκε από όχημα στις Αλυκές της Δυτικής Αχαΐας, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί εξέπνευσε πριν φτάσει στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έδωσαν γερή μάχη για να κρατήσουν το κοριτσάκι στην ζωή, ενώ έγινε και προσπάθεια ανάνηψης.

Ωστόσο τα τραύματα του παιδιού ήταν πάρα πολύ σοβαρά και δεν κατάφεραν να την σώσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.gr, συνελήφθη η 23χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε το άτυχο παιδί, προκαλώντας το τροχαίο δυστύχημα.

Μπαράζ από φονικά τροχαία τις τελευταίες ώρες

Άλλοι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους απο το πρωί της Κυριακής, σε τροχαία δυστυχήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμπλέκονταν μηχανές,.

Στην μία περίπτωση, η μηχανή που οδηγούσε νεαρός ξέφυγε από την πορεία της και κατέληξε σε μεταλλική πόρτα επιχείρησης, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος έχασε την ζωή του σε δυστύχημα με εμπλοκή μηχανής και ΙΧ, στην Πελοπόννησο.

Εμπλοκή μηχανής υπάρχει και σε τρίτο θανατηφόρο τροχαίο, στο οποίο έχασε την ζωή της μια τουρίστρια, που εκινείτο πεζή και παρασύρθηκε από την μηχανή.