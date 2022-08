Κοινωνία

Ειδομένη: Αυξημένη ροή μεταναστών

Συνεχείς είναι οι αφίξεις μεταναστών στο Κιλκίς, με τον δήμαρχο να διαμαρτύρεται. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 για επιθέσεις κατά μεταναστών.

Επιστολή στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου έστειλε την περασμένη Παρασκευή 26 Αυγούστου ο δήμαρχος Παιονίας, Κώστας Σιωνίδης, ενημερώνοντάς τον ότι, το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί αυξημένες ροές μεταναστών, καθώς επίσης και αυξημένη συγκέντρωση ατόμων στην περιοχή της Ειδομένης-Ευζώνων και άλλων μεθοριακών οικισμών του Δήμου.

Του μετέφερε επίσης την έντονη ανησυχία των κατοίκων μετά και από τα πρόσφατα δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν στο Μικρόδασος. Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε αποκλειστικό ρεπορτάζ με καταγγελίες μεταναστών για επιθέσεις σε βάρος τους.

Ο Δήμαρχος ζήτησε από το Υπουργό τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να ελεχθεί-εξαλειφθεί το φαινόμενο.

Για το ίδιο θέμα ο Δήμαρχος θα ενημερώσει και δια ζώσης την Τετάρτη 31 Αυγούστου τον γ.γ. του υπουργείου Εμμανουήλ Λογοθέτη , ο οποίος και θα επισκεφτεί την περιοχή.

«Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης θα ενημερώσουν αύριο τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για τις τρέχουσες εξελίξεις στο μεταναστευτικό, σύμφωνα με το άρθρο 36§5 του Κανονισμού της Βουλής. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί στην Αίθουσα Γερουσίας (ώρα 16.00)», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου.

