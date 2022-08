Κοινωνία

Πύργος - bullying: Σοκαριστικό βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε ανήλικος

Σοκάρει το νέο βίντεο - ντοκουμέντο από την επίθεση που δέχθηκε ένας ανήλικος στον Πύργο, λίγους μήνες μετά την υπόθεση του Θύμιου Μπουγά.



Λίγους μήνες μετά την υπόθεση του Θύμιου Μπουγά, ένα νέο περιστατικό έρχεται να προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία στην πόλη του Πύργου. Βίντεο που κυκλοφόρησε και πάλι από “νταήδες” στα social media δείχνει δύο νεαρούς και πιθανόν ανήλικους, να χτυπούν με χαστούκια έναν άλλο ανήλικο, κοντά στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης.

Είναι η στιγμή της επίθεσης σε ένα 14χρονο παιδί που έχει εγκλωβιστεί και περικυκλωθεί από δύο μεγαλύτερα άτομα, ηλικίας 16 κι 18 ετών, έξω από εκκλησία στον Πύργο.

Τα δραματικά δευτερόλεπτα της βίας, με τα χαστούκια να είναι διαδοχικά και το ανήλικο θύμα φοβισμένο και ανυπεράσπιστο, να τους εκλιπαρεί να σταματήσουν.

Και σε αυτή την περίπτωση ένα από τα άτομα στο σημείο, έχει μείνει πιο πίσω για να καταγράψει τις εικόνες με το κινητό τηλέφωνο. Στέκεται λίγα μέτρα πιο πίσω κι εστιάζει εκεί που ακούγονται οι απειλές.

Στο βίντεο μερικών δευτερολέπτων, το ανήλικο θύμα αρχικά κάθεται και δέχεται δύο χαστούκια στο πρόσωπο. Ο 16χρονος του λέει να σηκωθεί και τον χτυπάει ξανά. Τα χτυπήματα συνεχίζονται και όπως φαίνεται, έχει πλησιάσει κι ο 18χρονος που λίγο νωρίτερα στεκόταν πιο πίσω.

Πολύ κοντά και ένα μικρότερο παιδί που την ώρα της επίθεσης απομακρύνεται.

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις όταν ο πατέρας του παιδιού έκανε μήνυση σε αστυνομικό τμήμα και μίλησε για αλλεπάλληλα περιστατικά βίας, που έχουν σαν αποτέλεσμα μικρά παιδιά να φοβούνται να κυκλοφορήσουν.

