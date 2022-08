Πολιτική

Κύπρος - Δένεια: Τούρκοι στρατιώτες απείλησαν με όπλο και έριξαν πέτρες σε βοσκό (βίντεο)

Οι κινήσεις των Τούρκων στρατιωτών έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Τι κατήγγειλε ο κοινοτάρχης Δένειας για το περιστατικό. Δαβήματα στα Ηνωμένα Έθνη από το Κυπριακό ΥΠΕΞ.



Ένοπλοι Τούρκοι στρατιώτες εκδίωξαν τη Δευτέρα Ελληνοκύπριο γεωργοκτηνοτρόφο από τη νεκρή ζώνη στη Δένεια, ενώ αυτός έβοσκε τα πρόβατά του, ρίχνοντάς του πέτρες, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδίου. Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών ερευνά το συμβάν, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της, Αλίμ Σιντίκ.

Ο κοινοτάρχης Δένειας, Χριστάκης Παναγιώτου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως υπάρχει και σχετικό βίντεο όπου καταγράφεται το τι συνέβη στην περιοχή. Πρόσθεσε πως το συμβάν έλαβε χώρα 500 μέτρα εντός της νεκρής ζώνης.

Ο κ. Παναγιώτου είπε πως γύρω στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας έξι Τούρκοι στρατιώτες κατέβηκαν από τα φυλάκιά τους με τα όπλα στα χέρια και ζήτησαν από τον Ε/κ γεωργοκτηνοτρόφο να φύγει, απειλώντας τον. Μάλιστα, ο ένας στρατιώτης όπλισε το όπλο του, πρόσθεσε.

Ο κοινοτάρχης Δένειας είπε πως ο Ε/κ γεωργοκτηνοτρόφος έχει άδεια για εργασίες στην περιοχή. «Του φώναζαν και του έριχναν πέτρες και τελικά τον έδιωξαν. Όταν έγινε το συμβάν αυτός μας ειδοποίησε τηλεφωνικά και έβγαλε και σχετικό βίντεο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Παναγιώτου είπε πως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν στην περιοχή άνδρες της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κοινοτάρχης Δένειας ανέφερε πως καταγγελία για το γεγονός έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στα Ηνωμένα Έθνη και στην Εθνική Φρουρά.

Από το ΥΠΕΞ λέχθηκε στο ΚΥΠΕ ότι θα γίνουν τα σχετικά διαβήματα στα Ηνωμένα 'Εθνη και ότι είναι σε επαφή και με τον κοινοτάρχη ο οποίος τους έδωσε ενδελεχή ενημέρωση.

Ηνωμένα Έθνη

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως η ειρηνευτική δύναμη ερευνά το επεισόδιο.

"Πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα πριν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε συμπεράσματα", ανέφερε. Πρόσθεσε πως η ασφάλεια των πολιτών εντός της νεκρής ζώνης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την ειρηνευτική δύναμη.





