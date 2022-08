Τιτανικός: κινδυνεύει το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου (εικόνες)

Life

Το κουφάρι του πλοίου καταστρέφεται από βακτήρια που το μετατρέπουν σε άμορφη μάζα σκουριάς.

Το κουφάρι του Τιτανικού, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρων στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, συνεχίζει να καταστρέφεται, προειδοποιούν ομάδες που ερευνούν το ναυάγιο με υποβρύχια σκάφη.

Προηγούμενες αποστολές στα ερείπια του βυθισμένου βρετανικού επιβατηγού πλοίου είχαν διαπιστώσει ότι το πλοίο «φθείρεται ραγδαία» εξαιτίας των βακτηρίων που καταναλώνουν μέταλλα, περισσότερα από 100 χρόνια αφότου βυθίστηκε κατά το παρθενικό του ταξίδι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε 20 χρόνια το ναυάγιο του Τιτανικού μπορεί να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Υλικό από την αποστολή δείχνει το τόξο του πλοίου να καλύπτεται από σχηματισμός βακτηρίων που καταναλώνουν αργά το μέταλλο.

Η OceanGate Expeditions, εταιρεία που εξερευνά το σημείο του ναυαγίου με το υποβρύχιο Titan, επιβεβαίωσε πέρυσι ότι το κατάρτι του διάσημου πλοίου είχε καταρρεύσει και τα συντρίμμια του βρίσκονται διάσπαρτα σε βάθος 12.500 ποδιών.

Μετά τη δεύτερη ετήσια σειρά καταδύσεων στο βυθισμένο πλοίο, ο ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας Στόκτον Ρας, δήλωσε ότι το πλοίο βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι πέρυσι.

Μία από τις κύριες ετήσιες αποστολές του υποβρύχιου Titan, που έχει κατασκευαστεί για να αντέχει σε εξαιρετικά υψηλές πιέσεις που βιώνει σε βάθος σχεδόν 4.000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι η έρευνα του ναυαγίου του Τιτανικού.

Το υποβρύχιο έχει καταγράψει βίντεο από τα ερείπια του βυθισμένου πλοίου, τα οποία μελετούν ερευνητές.

Η επιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από θαλάσσιους βιολόγους, ειδικούς σε θέματα περιβαλλοντικού DNA, θαλάσσιους αρχαιολόγους και ειδικούς σε θέματα χαρτογράφησης GIS, ελπίζει να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως το πώς οι τεχνητές κατασκευές επηρεάζονται από τα πλάσματα του ωκεανού.

Ο Τιτανικός βρίσκεται στον πάτο του ωκεανού από το 1912 μετά από σύγκρουση με ένα παγόβουνο στο παρθενικό ταξίδι του από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη.

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο, το οποίο μεταφέρει 2.224 επιβάτες και πλήρωμα, βυθίστηκε.

Ο Τιτανικός ήταν το μεγαλύτερο υπερωκεάνιο του κόσμου στην εποχή του.

Το ναυάγιο παραμένει στο βυθό, σπασμένο στα δύο, και σταδιακά αποσυντιθέμενο σε βάθος 12.415 ft (3.784 m). Από την ανακάλυψή του, το 1985, χιλιάδες αντικείμενα έχουν ανασυρθεί και εκτίθενται σε Μουσεία σε όλο τον κόσμο.

Ο Τιτανικός έχει γίνει ένα από τα διασημότερα πλοία στην ιστορία και η μνήμη του διατηρείται ζωντανή από πολυάριθμα βιβλία, τραγούδια, ταινίες, εκθέματα και μνημεία.

Πηγή: naftemporiki.gr





