Ενδοοικογενειακή βία: χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους

Τι καταγγέλει η γυναίκα για την επίθεση που φέρεται να δέχτηκε από το σύζυγό της μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τους. Σοκάρει η περιγραφή της.

Σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας άντρας που κατηγορείται ότι χτύπησε και απείλησε την σύζυγό του, μπροστά στα έντρομα μάτια των ανηλίκων παιδιών τους.

Όπως κατέθεσε το θύμα, όλα έγιναν την περασμένη Πέμπτη, 25 Αυγούστου, μέσα στο διαμέρισμά που ζουν μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα είχε επισκεφτεί τη γιαγιά της μαζί με το ένα της παιδί, βρεφικής ηλικίας και όταν επέστρεψε στο σπίτι τους, ο κατηγορούμενος ήταν μαινόμενος.

“Είναι παρανοϊκός, πίστευε ότι άφησα το παιδί μας στη γιαγιά μου και ότι εγώ πήγα αλλού. Όταν έφτασα στο σπίτι με κλείδωσε απέξω για 15 λεπτά και δεν με άφηνε να μπω μέσα“, κατέθεσε αρχικά η γυναίκα.

Όπως περιέγραψε στη συνέχεια, μόλις ο σύζυγός της άνοιξε την πόρτα, πήγε αμέσως με το βρέφος στο υπνοδωμάτιο και ξεκίνησε να τακτοποιεί τα πράγματα. “Τον άκουσα να βρίζει αισχρά και προσπάθησα να του μιλήσω για να καταλάβω τι συνέβαινε και μιλούσε έτσι μπροστά στα τρία μας παιδιά. Ήταν έξαλλος, ήθελε να φύγει και για αυτό πήρα το κινητό του και τα κλειδιά του σπιτιού για να μείνει να μιλήσουμε. Τότε με χτύπησε με σφαλιάρα στο πρόσωπο, με έπιασε από τον λαιμό και με έβριζε συνέχεια. Φοβήθηκα πολύ, όλα έγιναν μπροστά στα παιδιά μας“, ανέφερε η γυναίκα.

“Τρόμαξα πολύ, ειλικρινά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί γίνεται όλο αυτό. Έκανε άνω κάτω το σπίτι και γύρισε ανάποδα τους καναπέδες. Μόλις πήγαμε στο υπνοδωμάτιο, με σήκωσε με δύναμη στον αέρα, με πέταξε στο κρεβάτι και δεν με άφηνε να κουνηθώ. Τα παιδιά έκλαιγαν αλλά αυτός δεν σταματούσε. Μετά με έριξε στο πάτωμα και μου έλεγε “θα σου λιώσω το κεφάλι, δώσε μου το κινητό μου“. Προσπάθησα να βγω από το υπνοδωμάτιο αρκετές φορές αλλά δεν με άφηνε. Στο τέλος προσπάθησε να με πετάξει έξω από το σπίτι και τα παιδιά έκλαιγαν. Αυτός με απείλησε ότι θα το κάνει το βράδυ που θα κοιμούνται“, κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο.

Όπως ανέφερε το θύμα, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος έγινε βίαιος απέναντί της. Μάλιστα, πριν από δύο χρόνια, είχε εκδικαστεί ξανά υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας όταν εκείνος της επιτέθηκε. “Τότε ήταν πιο σοβαρό το περιστατικό, όμως αυτή τη φορά φοβήθηκα πιο πολύ και τρόμαξα γιατί ήταν μπροστά τα παιδιά μας. Δεν τον έχω ξανά δει έτσι. Δε φοβήθηκα τις άλλες φορές όσο τώρα“, είπε, σημειώνοντας πως πλέον έχει φύγει από το σπίτι μαζί με τα τρία τους παιδιά και φιλοξενούνται σε φιλικό της πρόσωπο, ενώ άμεσα σκοπεύει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το θύμα κρύβει τα προσωπικά αντικείμενα, τα κλειδιά και το κινητό του συζύγου της για να μη φύγει από το σπίτι, επισημαίνοντας ότι κάθε φορά που υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ του ζευγαριού, η γυναίκα αναφέρει πως το βρέφος δεν είναι δικό του. Επίσης, ανέφερε πως ο άντρας κατέθεσε μήνυση σήμερα το πρωί εναντίον της συζύγου του, καθώς ισχυρίζεται ότι εκείνη τον χτύπησε αρχικά στο λαιμό με μια κρεμάστρα.

Πηγή: Τhestival.gr

