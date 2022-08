Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος: Στον Ιερώνυμο αντιπροσωπεία πριν από το Ευρωμπάσκετ (εικόνες)

Την ευχή του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου έλαβαν οι διεθνείς πριν από την αναχώρησή τους για Μιλάνο.

Αντιπροσωπεία της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης, επισκέφθηκε το μεσημέρι τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, προκειμένου να λάβει την ευχή του μία μέρα πριν από την αναχώρηση των αθλητών για το Μιλάνο, όπου μεθαύριο ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

«Σημασία έχει να είμαστε υγιείς στο σώμα, στο μυαλό και καθαροί στην ψυχή, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα», τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ευάγγελος Λιόλιος, και ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη συνάντηση. Επιπλέον, σημείωσε ότι «δεν πρόκειται για προσπάθεια κάποιων ανθρώπων ή μιας ομάδας, αλλά για προσπάθεια που αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη χώρα».

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συνάντηση και μίλησε για την εποχή που ήταν νέος και συμμετείχε σε ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ, ενώ ανέφερε πως όταν έχει ελεύθερο χρόνο, παρακολουθεί στην τηλεόραση αθλητικούς αγώνες. Επισήμανε ακόμη, ότι έχουμε συνηθίσει να ακούμε τη φράση «νους υγιής εν σώματι υγιεί». Η πλήρης φράση, όμως, έχει μπροστά τη λέξη "orandum" που σημαίνει ότι προσευχόμαστε όλοι να έχουμε υγιές σώμα, αλλά και φρόνημα, μυαλό, γεμάτα υγεία.

Κατόπιν, ενδιαφέρθηκε να μάθει για το πρόγραμμα και την πορεία της ομάδας, ενώ στους επισκέπτες του προσέφερε ως ευλογία ένα βιβλίο για το μοναστήρι του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία και ένα σταυρουδάκι.