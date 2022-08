Αθλητικά

Ο Όσκαρ Πιστόριους ζητά την πρόωρη αποφυλάκιση του

Την πρόωρη αποφυλάκιση του θα διεκδικήσει ο Όσκαρ Πιστόριους μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ο πρώην χρυσός Παραολυμπιονίκης, Όσκαρ Πιστόριους, εκτίει ποινή κάθειρξης 13 ετών για τη δολοφονία της συντρόφου του, Ρίβα Στέενκαμπ, το 2013.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, θα προσφύγει στο δικαστήριο για να προσπαθήσει να αναγκάσει τις νοτιοαφρικανικές αρχές να συγκαλέσουν ακρόαση για την αποφυλάκισή του υπό όρους, λόγω διαφωνίας σχετικά με το πότε ξεκίνησε η ποινή του.

Μια σειρά αποφάσεων του Ανώτατου Εφετείου (SCA) έχει οδηγήσει σε σύγχυση σχετικά με το πότε άρχισε να ισχύει η ποινή του.

Ο Πιστόριους υποστηρίζει ότι έχει ήδη εκτίσει αρκετό χρόνο στη φυλακή για να μπορεί να αποφυλακιστεί υπό όρους και, ως εκ τούτου, οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν αν μπορεί να αποφυλακιστεί πρόωρα.

Το 2017, το SCA δήλωσε ότι ο Πιστόριους θα πρέπει να εκτίσει 13 χρόνια και πέντε μήνες για τη δολοφονία της κας Στέενκαμπ – ανατρέποντας μια προηγούμενη, πιο επιεική ποινή έξι ετών για φόνο.

Πέρυσι, το ίδιο δικαστήριο έκρινε ότι η τρέχουσα ποινή του θα πρέπει να αναδρομολογηθεί στον Οκτώβριο του 2014, όταν καταδικάστηκε αρχικά για μια ελαφρύτερη κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Ο Πιστόριους υποστηρίζει ότι αυτή η αναδρομική αναπροσαρμογή σημαίνει ότι έγινε επιλέξιμος για αναστολή τον περασμένο Φεβρουάριο και θέλει το Ανώτατο Δικαστήριο της Γκαουτένγκ να διατάξει το συμβούλιο αναστολών να συγκαλέσει ακρόαση για αυτόν. Εάν το αίτημα αυτό γίνει δεκτό, θέλει η ακρόαση να γίνει εντός 30 ημερών από τη σχετική απόφαση.

Αλλά η φυλακή Atteridgeville, όπου κρατείται, λέει ότι το εφετείο έχει εκδώσει αντιφατικές αποφάσεις.

Το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών λέει επίσης ότι ζητά δικαστική απόφαση για να καθοριστεί η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε ουσιαστικά η ποινή του.

Η δολοφονία της Στέενκαμπ την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πριν από εννέα χρόνια είχε συγκλονίσει τον πλανήτη. Στη δίκη του, ο Πιστόριους υποστήριξε ότι πυροβόλησε τη φίλη του τέσσερις φορές επειδή νόμιζε ότι ένας διαρρήκτης είχε μπει στο σπίτι του στην Πρετόρια.

Όμως μια ομάδα εφετών έκρινε ότι έχοντας οπλιστεί με φονικό όπλο, ο Πιστόριους θα έπρεπε να είχε προβλέψει ότι όποιος βρισκόταν πίσω από την πόρτα της τουαλέτας θα μπορούσε να πεθάνει, ιδίως δεδομένης της εκπαίδευσής του στα πυροβόλα όπλα.

