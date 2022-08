Κόσμος

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: αεροσκάφος συνετρίβη δίπλα σε τέμενος

Ένα μονοκινητήριο τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στο πάρκινγκ ενός τεμένους στο Άμπου Ντάμπι, λόγω τεχνικού προβλήματος, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μόνο ο πιλότος του αεροσκάφους τραυματίστηκε από τη συντριβή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Το μονοκινητήριο, τύπου Cessna, συνετρίβη στο πάρκινγκ του Μεγάλου Τεμένους Σεΐχ Ζαγιέντ.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, το ατύχημα προκλήθηκε από «δυσλειτουργία» του αεροπλάνου, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Αλ Μπατίν.

