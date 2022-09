Πολιτική

Περιοδεία Μητσοτάκη σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη

Πλήθος επισκέψεων και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ενόψει και της ΔΕΘ.

Περιοδεία στον νομό Σερρών, αλλά και συσκέψεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στην Θεσσαλονίκη, ενόψει της παρουσίας του στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πραγματοποιεί σήμερα Πέμπτη, 01/09 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη στις Σέρρες έχει ως εξής:

Επιχειρήσεις και παραγωγικές μονάδες της περιοχής,

Το νέο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Σουλίου,

Την, υπό κατασκευή, νέα πτέρυγα της ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών,

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών, για την υπογραφή σύμβασης του νέου πυροσβεστικού σταθμού,

Το κέντρο της πόλης των Σερρών.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, όπου ενόψει της 86ης ΔΕΘ θα έχει τις παρακάτω συναντήσεις:

Συνάντηση με Βουλευτές ΝΔ Α' και Β΄ Θεσσαλονίκης

Σύσκεψη με τους εκπροσώπους των Παραγωγικών Φορέων

Σύσκεψη με τους εκπροσώπους των Επιστημονικών Φορέων

Παρουσίαση έργων Θεσσαλονίκης ανά θεματική ενότητα:

Έργα υποδομών Επενδύσεις και δομές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Δομές υγείας και πρόνοιας Μεγάλες Αναπλάσεις

Δηλώσεις πρωθυπουργού στα ΜΜΕ