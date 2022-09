Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Ξεκινά η ανάκριση για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Ποιο πρόσωπο - κλειδί αναμένεται να καταθέσει για τιυς θανάτους των δύο παιδιών.



Να συνδράμει την ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας με κατηγορούμενη την 33χρονη μητέρα των δυο παιδιών, Ρούλα Πισπιρίγκου, καλείται σήμερα ο παθολογοανατόμος Χρ. Ευτυχιάδης. Πρόκειται για τον πρώτο μάρτυρα που καταθέσει ενώπιον της 35ης τακτικής ανακρίτριας, Ευγενίας Τζωρτζάτου, η οποία χειρίζεται την υπόθεση θανάτου των άλλων δυο κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη, της 3,5 ετών Μαλένας και της μόλις 6 μηνών Ίριδας. Μετά την κατάθεση του παθολογοανατόμου στο ανακριτικό γραφείο αναμένεται να βρεθούν οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης και Νίκος Καλόγρηας, οι οποίοι και συνέταξαν την πορισματική αναφορά για το θάνατο των δυο κοριτσιών.

Υπενθυμίζεται, ότι σε βάρος της 33χρονης Ρούλας Πισπιρίγκου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και σε βάρος των άλλων δυο κοριτσιών της, ενώ η ίδια αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των μαρτυρικών καταθέσεων, να περάσει το «κατώφλι» του ανακριτικού γραφείου, προκειμένου να απολογηθεί, όπως είχε κάνει και για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της, της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Τώρα, όσον αφορά στην σημερινή κατάθεση του κ. Ευτυχιάδη, αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς πρόκειται για τον επιστήμονα που είχε κληθεί από τους κ.κ. Καρακούκη και Καλόγρια να διενεργήσει την ιστολογική επανεκτιμήση για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Μάλιστα, ο διακεκριμένος γιατρός βασίστηκε σε ό,τι στοιχείο και έγγραφο υπήρχε για την Μαλένα, καθώς οι ιστοί της είχαν αποτεφρωθεί, ενώ στην περίπτωση της Ίριδας υπήρχαν και ιστοί τους οποίους επανεξέτασε.

Ακόμη, στη δικογραφία για τους θανάτους των δυο κοριτσιών, εμπεριέχονται σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες νοσηλευτών και γιατρών που είχαν επαφή με τα δύο περιστατικά των παιδιών. Μάλιστα, φέρεται να προκύπτει από το φάκελο της υπόθεσης πως μόνο η Ρούλα Πισπιρίγκου βρίσκονταν μαζί τους τη στιγμή του θανάτου τους, κάτι που αναφέρεται και στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για τον θάνατο της Μαλένας, γιατροί φέρονται να περιγράφουν στις καταθέσεις τους την εικόνα μιας μητέρας που άρχισε να καλεί σε βοήθεια όταν το παιδάκι ήταν πια παγωμένο, δηλαδή είχε πεθάνει πριν από ώρα. Τέλος, για το θάνατο της Ίριδας προκύπτει ότι υπήρξαν σημάδια αίματος στο στόμα του μωρού, γεγονός που πιστοποίησε κατά τους ιατροδικαστές και τους εισαγγελείς, ότι ο θάνατος του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

