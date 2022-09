Παράξενα

Βόλος: σφήνωσε το δαχτυλίδι του και... κάλεσε την Πυροσβεστική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός κατάφερε εν τέλει να απελευθερωθεί από τα "δεσμά". Τι είπε ο 20χρονος στους πυροσβέστες.



Επιχείρηση αφαίρεσης ατσαλένιου δαχτυλιδιού το οποίο είχε σφηνωθεί στο δάχτυλο ενός 20χρονου, πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Η επιχείρηση έγινε χθες το απόγευμα, σε συνεργασία με τον χρυσοχόο και αντιπρόεδρο της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Βασίλη Ηλιόπουλου, ο οποίος έχει πλέον γίνει ειδικός σε τέτοιες περιπτώσεις μιας που όλο και πολλαπλασιάζονται στην περιοχή, σύμφωνα με το magnesia news.

Ο νεαρός κατάφερε εν τέλει να απελευθερωθεί από τα δεσμά και το τραύμα που προκλήθηκε στο δάχτυλό του περιποιήθηκαν οι πυροσβέστες παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες.

πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος - Μηταράκης: εμπλοκή τρίτων στην υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο

Κίνητρα για επιστροφή στην θέρμανση με πετρέλαιο

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών