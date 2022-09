Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι

Που και πότε θα ενσκήψουν τα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία.

Για επιδείνωση του καιρού από απόψε και έως τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, προειδοποιεί η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο της.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα, η μεγάλη συχνότητα κεραυνών, οι χαλαζοπτώσεις καιι πρόσκαιρα οι ενισχυμένοι ριπαίοι άνεμοι.

Ο καιρός θα «χαλάσει» από απόψε, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Την Παρασκευή, η κακοκαιρία θα επηρεάσει τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Το Σάββατο η κακοκαιρία θα περιοριστεί σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, βόρειο Αιγαίο και Θράκη και γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Πέμπτης (01-09-2022) έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (03-09-2022) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων, από ενισχυμένους ριπαίους νέμους.

Πιο αναλυτικά:

Από σήμερα το βράδυ (01-09-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Αύριο Παρασκευή (02-09-2022) τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Μακεδονία, από το μεσημέρι τη Θεσσαλία και έως αργά το απόγευμα το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Το πρωί του Σαββάτου (03-09-2022) οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, το βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη και γρήγορα θα εξασθενήσουν.

