Άρειος Πάγος – Γεωργία Μπίκα: αίτημα για αναίρεση του βουλεύματος

Τι δήλωσε για στοιχεία του βουλεύματος που δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα, Τι ζητά από την Δικαιοσύνη, η κοπέλα που κατήγγειλε βιασμό σε σουίτα ξενοδοχείου την Πρωτοχρονιά.

Τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο της Νίκο Διαλυνά, η 24χρονη Γεωργία Μπίκα, η οποία είχε καταγγείλει βιασμό της σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, αλλά για την καταγγελία της αυτή εκδόθηκε από τη Δικαιοσύνη απαλλακτικό βούλευμα.

Η κ. Μπίκα επισκέφθηκε σήμερα τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου, όπως δήλωσε, να ζητήσει την αναίρεση του επίμαχου βουλεύματος.

Μάλιστα, έξω από τον Άρειο Πάγο είχαν συγκεντρωθεί μέλη γυναικείων οργανώσεων, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της.

Κατά την έξοδό της από το γραφείο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κ. Μπίκα δήλωσε: «Όπως σας είπα από την πρώτη στιγμή το δίκαιο ποτέ δεν χάνεται και από την πρώτη στιγμή υποστηρίζω ότι θα πάω μέχρι τέλους. Τα στοιχεία τα έχω. Έχουμε όλοι οι άνθρωποι τα ίδια δικαιώματα. Ήρθα να καταθέσω αίτηση αναίρεσης κατά του απαλλακτικού βουλεύματος. Πιστεύω ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα το δει όλο αυτό. Εάν δεν το δει η ελληνική Δικαιοσύνη, τότε θα προσφύγω και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Ακόμη, η 24χρονη αναφέρθηκε και στο βούλευμα που εκδόθηκε για την υπόθεσή της, για να σημειώσει τα εξής: «Το βούλευμα αναφέρει ότι λόγω του ότι εκείνη την ημέρα φορούσα ψηλοτάκουνα, δεν μπορούσα να περπατήσω. Στα βίντεο που υπάρχουν και αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι τη στιγμή που πηγαίνω, περπατάω μια χαρά με τα ίδια τα παπούτσια και τη στιγμή που επιστρέφω και ψάχνω το αυτοκίνητό μου παραπατάω. Πράγμα, που πάει να πει ότι δεν φταίνε τα ψηλοτάκουνα παπούτσια. Είναι καθαρά λόγω της κατάστασης μου».

Σε δήλωσή του ο κ. Διαλυνάς, ανέφερε: «Ζητάμε να ασκηθεί αναίρεση κατά του βουλεύματος, το οποίο εκδόθηκε. Στην αναίρεσή μας αυτή λέμε πάρα πολλά. Δίνουμε πάρα πολλά στοιχεία για πολλά πράγματα αλλά και για ό,τι δεν είχε γίνει κατά τη διάρκεια της προδικασίας. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να επανεξεταστούν και ίσως είναι η τελευταία ελπίδα για να μην γίνουμε ρεζίλι στο εξωτερικό. Αν δεν ασκηθεί αναίρεση θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε άλλους θεσμούς, οι οποίοι θα δουν πράγματα που δεν ελήφθησαν υπόψη και πράγματα που δεν θα είναι προς τιμήν της χώρας μας».

