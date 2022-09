Life

ANT1 MediaLab: Εδώ αρχίζουν όλα!

Το Ιδιωτικό ΙΕΚ του Ομίλου ΑΝΤ1, με τα 30 χρόνια εμπειρίας και τα 22 προγράμματα σπουδών, αποτελεί την κορυφαία επιλογή για αναγνωρισμένη επαγγελματική κατάρτιση.

Γιατί το Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΤ1 MediaLab είναι η κορυφαία επιλογή για αναγνωρισμένη επαγγελματική κατάρτιση; Γιατί η Σχολή Media του Ομίλου ANTENNA προσφέρει όλα τα εφόδια στους σπουδαστές της, για να υλοποιήσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες, αλλά και μοναδικές ευκαιρίες να εργαστούν στον Όμιλο αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Σπουδές με προοπτική στο Ι.Ι.Ε.Κ. ANT1 MediaLab

Οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 22 προγράμματα σπουδών & σεμινάρια και να αποκτήσουν ισχυρό Κρατικό Πτυχίο, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Όλα τα μαθήματα διεξάγονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ι.Ι.Ε.Κ. ANT1 MediaLab.

30 χρόνια εμπειρίας

Από την πρώτη στιγμή που το ANT1 MediaLab, τότε υπό την επωνυμία «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ANT1», άνοιξε τις πόρτες του το 1991, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θέτει στη διάθεση των σπουδαστών μας τις εγκαταστάσεις του και το έμπειρο προσωπικό του, στοχεύοντας στην άρτια εκπαίδευσή τους τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι σπουδαστές της Σχολής αποκτούν πλήρη εξειδίκευση στον χώρο των Media και όλα τα εφόδια για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Πρακτική άσκηση στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

Οι πολύπειροι καθηγητές του ΑΝΤ1 MediaLab εκπαιδεύουν με υπευθυνότητα τους αυριανούς συναδέλφους τους, φροντίζοντας για την άρτια θεωρητική τους κατάρτιση. Έτσι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους άσκηση αλλά και μοναδικές ευκαιρίες να εργαστούν στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ.

40+ διακεκριμένοι καθηγητές & coaches

Οι καθηγητές στο ANT1 MediaLab είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες και leaders στην αγορά εργασίας. Προετοιμάζουν τους σπουδαστές για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και, εκτός από θεωρητική γνώση, τους μεταφέρουν το πάθος και την εμπειρία τους!

8.300+ απόφοιτοι

Το υψηλό επίπεδο σπουδών και η επαγγελματική πληρότητα των αποφοίτων μας είναι το διαβατήριο της επιτυχίας τους. Δεν είναι τυχαίο ότι εκατοντάδες απόφοιτοί μας σταδιοδρομούν σε εταιρείες του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, αλλά και σε άλλους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, site, εφημερίδες και περιοδικά.

Σήμερα, περισσότεροι από 250 απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων εργάζονται ή εργάστηκαν στις διάφορες εταιρείες του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ενώ εκατοντάδες άλλοι σταδιοδρομούν σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο! Τατιάνα Στεφανίδου, Αντώνης Σρόιτερ, Ελεονώρα Μελέτη, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Δέσποινα Καμπούρη, Θανάσης Πάτρας, Θέμης Μάλλης, Φωτεινή Γεωργίου, Νάταλι Κακκαβά, Σόφη Πασχάλη, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Αλεξάνδρα Καϋμένου, Χρύσα Φώσκολου, Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, Λάζος Μαντικός, Αντιγόνη Θάνου, Τζένη Κρουσταλλακίδου, Θάνος Παπαχάμος, Γιάννης Μαλλιαρός κ.α.

Αν ονειρεύεσαι καριέρα στον χώρο των Media, η Σχολή Media του Ομίλου ANTENNA θα σου προσφέρει όλα τα εφόδια για να υλοποιήσεις τις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες αλλά και ευκαιρίες για να εργαστείς στον Όμιλο ΑΝΤ1 μετά τις σπουδές σου.

Οι εγγραφές για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά 2022-2023 έχουν ήδη ξεκινήσει!

Γιατί εδώ αρχίζουν όλα!

