Αθλητικά

Ευρωμπάσκετ: Αυλαία με 100άσταρα για την Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμφατική νίκη για την Ισπανία κόντρα στη Βουλγαρία, στον πρώτο αγώνα της στο Ευρωμπάσκετ.

Με εμφατικό τρόπο και... κατοστάρα μπήκε στη «μάχη» του Ευρωμπάσκετ 2022 η Ισπανία. Η ανανεωμένη φέτος Παγκόσμια Πρωταθλήτρια έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Βουλγαρία, επικρατώντας με 114-87, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε» η αυλαία του 41ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στην Τιφλίδα, στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου, ο Λορέντζο Μπράουν, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της «Φούρια Ρόχα» αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ με 17 πόντους (3/5 τρίποντα), 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ σε 17:24 λεπτά συμμετοχής. Για τους Ίβηρες που μπήκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διεκδίκηση ενός 7ου συνεχόμενου μεταλλλίου και 10ου στα 11 τελευταία Ευρωμπάσκετ ξεχώρισαν επίσης οι Βίλι (16π., 6ρ., 4ασ.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (13π., 7ρ.). Ο... βετεράνος Ρούντι Φερνάντεθ πρόσθεσε 14 πόντους με 4/7 τρίποντα.

Από την ομάδα του Ρόζεν Τσβέτκοφ Μπαρτσόφσκι πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο φόργουορντ του Ολυμπιακού και μέλος της καλύτερης πεντάδας της Euroleague φέτος, Αλέξανδρος Βεζένκοφ, σημειώνοντας double double, με 26 πόντους (3/5 τρίποντα) και 11 ριμπάουντ. Διψήφιοι για τη Βουλγαρία ήταν και οι Παβλίν Ιβάνοφ (16π.), Τσαβντάρ Κοστόφ (13π.) και Εμίλ Στόιλοφ (12π.).

Πάντως, οι Ισπανοί και οι Βούλγαροι διεθνείς αγωνίστηκαν σε ένα άδειο γήπεδο, καθώς οι Γεωργιανοί φίλαθλοι έλαμψαν δια της απουσίας τους από το Sports Palace της Τιφλίδας.

Το ερχόμενο Σάββατο (3/9), η Ισπανία αντιμετωπίζει τη Γεωργία στις 20:00 και η Βουλγαρία την Τουρκία (17:15), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 57-35, 89-66, 114-87.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος - Μηταράκης: εμπλοκή τρίτων στην υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο

Κίνητρα για επιστροφή στην θέρμανση με πετρέλαιο

Missing alert για 58χρονη