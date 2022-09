Υγεία - Περιβάλλον

Πνευμονία “άγνωστης προέλευσης” στην Αργεντινή - Τρεις νεκροί

Φόβοι ότι πρόκειται για το ξέσπασμα νέου ιού. Έρευνες για να βρεθεί ο "ασθενής μηδέν".

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Δευτέρα στην Τουκουμάν της βορειοδυτικής Αργεντινής, λόγω μιας οξείας πνευμονίας «άγνωστης αιτιολογίας». Όλα τα κρούσματα έχουν σημειωθεί στην ίδια κλινική και οι γιατροί έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής να προσβλήθηκαν οι ασθενείς αυτοί από Covid-19 ή από γρίπη.

Συνολικά τα κρούσματα είναι εννέα: οκτώ μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής Σαν Μιγκέλ δε Τουκουμάν και ένας ασθενής που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ. Όλοι τους εμφάνισαν συμπτώματα μεταξύ 18-23 Αυγούστου, όπως ανέφερε σήμερα ο υπουργός Υγείας της επαρχίας αυτής, Λουίς Μεδίνα Ρούις.

Δύο μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού πέθαναν την Δευτέρα και την Τετάρτη ενώ σήμερα υπέκυψε και μια 70χρονη γυναίκα, η οποία είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλευόταν στην κλινική. Η ασθενής χειρουργήθηκε στη χοληδόχο κύστη και στη συνέχεια μπήκε άλλες δύο φορές στο χειρουργείο. Αμέσως μετά παρουσίασε πνευμονική λοίμωξη, σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση συμπτωμάτων στους άλλους ασθενείς. Σύμφωνα με τον υπουργό, εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα αυτή να ήταν ο «ασθενής μηδέν».

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε βρει τίποτα που να εξηγεί τα αίτια της επιδημίας. Για αυτό δεν γνωρίζουμε και την εξέλιξή της», πρόσθεσε ο Ρουίς.

