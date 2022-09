Αθλητικά

Eurobasket: Η Γεωργία απογοήτευσε κόντρα στο Βέλγιο

Σε μειονεκτική θέση η Γεωργία, που ηττήθηκε από το Βέλγιο στην πρώτη αγωνιστική για τον 1ο όμιλο.

Με το... αριστερό μπήκε η «οικοδέσποινα» του 1ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2022, Γεωργία, στη διοργάνωση. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ηττήθηκε 76-79 στην παράταση (70-70κ.α.) από το Βέλγιο στην Τιφλίδα, με τον Τζόναθαν Ταμπού (14π.) να καθορίζει τον αγώνα από τα 6.75 σχεδόν στην εκπνοή του επιπλέον πεντάλεπτου.

Η κακή... εκκίνηση της Γεωργίας (11π. στο α' δεκ.) την έβαλε σε μειονεκτική θέση με το... καλημέρα της αναμέτρησης, με το Βέλγιο να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα και να έχει το προβάδισμα μέχρι τέλος της τρίτης περιόδου (58-51 στο 30΄). Ωστόσο, στο τέταρτο δεκάλεπτο οι «οικοδεσπότες» έβγαλαν αντίδραση και απαντώντας με επιμέρους σκορ 4-16 πέτυχαν την ανατροπή (62-67 στο 37΄), αλλά προσωρινά, καθώς οι Βέλγοι αξιοποίησαν όλα τα λάθη της Γεωργίας και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έστειλαν τον αγώνα στην παράταση (70-70κ.α.). Στο επιπλέον πεντάλεπτο η ομάδα του Ντέριο Γκιέργκια ήταν πιο ψύχραιμη και με τον Τζόναθαν Ταμπού να εκτελεί από τα 6.75 στα 3΄΄ για τη λήξη πήρε το θετικό αποτέλεσμα, καθώς ο Σανάτζε αστόχησε στην τελευταία επίθεση των Γεωργιανών.

Από την ομάδα του Ηλία Ζούρου, που έχασε με τραυματισμό του Γκόγκα Μπιτάτζε, ξεχώρισε ο Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-11, 38-32, 58-51, 70-70, 79-76.

