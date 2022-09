Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ζήτησαν να “κλείσει” δημόσιο πάρκο για αισθησιακή ταινία

Τα περίεργα αιτήματα των τελευταίων μηνών, στον Δήμο Θεσσαλονίκης... Τι ακριβώς ζήτησε παραγωγός αισθησιακής ταινίας.



Συζητήσεις και χαμόγελα στη Θεσσαλονίκη, από τις αποκαλύψεις για τα περίεργα αιτήματα των τελευταίων μηνών, στο δήμο της πόλης.

«Θέλω να χρησιμοποιήσω τον κοινόχρηστο χώρο του δήμου Θεσσαλονίκης. Πού πρέπει να αποτανθώ για να λάβω την απαραίτητη άδεια;», αναρωτιούνται αρχικώς οι ενδιαφερόμενοι. Κι αφού ενημερώνονται σχετικά, καταφτάνουν στα γραφεία της αντιδημαρχίας Οικονομικών ένα σωρό αιτήματα από πολίτες ή φορείς που ζητούν να τους αποδοθούν σε χρήση υπαίθρια σημεία της πόλης για τη διοργάνωση πλήθους εκδηλώσεων.

Μεταξύ αυτών των εκατοντάδων αιτημάτων και αρκετά όπου η απάντηση των αρμοδίων είναι «όχι, όχι, όχι!» καθώς ξεπερνούν κάθε φαντασία. Για παράδειγμα, πολίτης ζήτησε να στήσει έκθεση ερπετών και ειδικότερα φιδιών στην πλατεία Αριστοτέλους, άλλος να χρησιμοποιήσει την οδό Τσιμισκή για φωτογράφηση μοντέλων σε αραβικά άλογα και κάποιος τρίτος να παραχωρηθεί τμήμα του πάρκου της ΧΑΝΘ για γυρίσματα αισθησιακής ταινίας ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο!

«Ως διαδικασία η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του δήμου Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, αποτελεί συχνά πεδίο αντιπαράθεσης. Καμιά φορά όμως και γέλιου. Ευτράπελα πολλά και σε κάποιες περιπτώσεις τόσο ακραία που κι εγώ πίστευα ότι πρόκειται για φάρσα», δηλώνει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Κούπκας, στο γραφείο του οποίου έφτασαν σ’ ένα διάστημα τριών ετών και παρά τους περιορισμούς της πανδημίας και τις καραντίνες συνολικά 487 αιτήματα.

«Κύριος, μου παρουσιάστηκε ως παραγωγός αισθησιακών ταινιών ζητώντας να παραχωρηθεί τμήμα του πάρκου της ΧΑΝΘ για τα γυρίσματα αισθησιακής ταινίας για ένα ολόκληρο σαββατοκύριακο. Όταν του εξήγησα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό, πολύ ευγενικά με ευχαρίστησε και έκλεισε το τηλέφωνο», θυμάται ο κ.Κούπκας.

Όπως αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, η περιοχή που ζητείται περισσότερο από κάθε άλλη είναι η πλατεία Αριστοτέλους. «Η συγκεκριμένη πλατεία έχει ζητηθεί για έκθεση φιδιών, για στήσιμο υπαίθριας αγοράς προϊόντων, για λούνα παρκ. Σε άλλη περίπτωση, στην οδό Τσιμισκή και εν ώρα λειτουργίας της αγοράς ζητήθηκε παραχώρηση πεζοδρομίου από εταιρία που ήθελε να κάνει φωτογράφηση μοντέλων πάνω σε αραβικά άλογα. Φανταστείτε τι θα πάθαιναν τα άλογα μέσα στην Τσιμισκή με τα κορναρίσματα, τα μηχανάκια και τους πεζούς…», τονίζει χαρακτηριστικά.

