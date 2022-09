Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Καρακούκης και Καλόγρηας καταθέτουν στην ανακρίτρια

Οι δύο ιατροδικαστές είναι οι συντάκτες του δεύτερου πορίσματος για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου της Μαλένας και της Ίριδας.

Στην ανακρίτρια καταθέτει ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών Νίκος Καρακούκης, ο οποίος μαζί με τον συνάδελφό του Νίκο Καλόγρηα συνέταξαν το πόρισμα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας Δασκαλάκη.

Η 35η τακτική ανακρίτρια Ευγενία Τζωρτζάτου που χειρίζεται την δικογραφία σε βάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους τής 3,5 ετών Μαλένας, στις 13 Απριλίου 2019, και της μόλις έξι μηνών Ίριδας στις 21 Μαρτίου 2021, έλαβε την Τετάρτη πολύωρες κρίσιμες καταθέσεις προκειμένου να σχηματίσει την δική της πεποίθηση όσον αφορά τα ποινικά αξιοποιήσιμα επιστημονικά δεδομένα για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών τής οικογένειας Δασκαλάκη .

Πρώτη κατάθεση που ελήφθη από την κυρία Τζωρτζάτου, ήταν αυτή της ιατροδικαστή Χριστίνας Τσάκωνα. Η ιατροδικαστής που έκανε την πρώτη γνωμάτευση μετά τον θάνατο της Μαλένας φέρεται να απέδωσε τον θάνατο του παιδιού, που κατέληξε εντός της ογκολογικής μονάδας του Νοσοκομείου "Ελπίς", σε ηπατική ανεπάρκεια. Η κυρία Τσάκωνα φέρεται στην κατάθεση της να επέμεινε στην εγκυρότητα των ευρημάτων που είχε καταγράψει, κάνοντας λόγο για ηπατική ανεπάρκεια που μπορεί να οφείλεται σε υποξία, δηλαδή σε στέρηση οξυγόνου

Δεύτερος μάρτυρας που κατέθεσε ήταν ο παθολογοανατόμος Χρήστος Ευτυχιάδης, ο οποίος μετά από επιστημονική έρευνα που διενέργησε φαίνεται να εντόπισε ευρήματα που αποδίδουν τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας Δασκαλάκη σε βίαιη ασφυξία.

Ο επιστήμονας είναι αυτός που κλήθηκε από τους ιατροδικαστές Νίκο Καρακούκη και Νίκο Καλόγρηα, οι οποίοι με εντολή της Εισαγγελίας ερεύνησαν τους φακέλους των δύο παιδιών, να αξιολογήσει και να επανεκτιμήσει τα ιστολογικά και όλα τα άλλα δεδομένα της Μαλένας και της Ίριδας.

Ο κ. Ευτυχιάδης φέρεται μέσω συγκεκριμένων επιστημονικών διαδικασιών και τεχνικών να έχει συμβάλει καθοριστικά στην εκτίμηση ότι τα δύο κοριτσάκια είχαν βίαιο ασφυκτικό θάνατο που δεν σχετίζεται με παθολογικά αίτια αλλά είναι αποτέλεσμα, σύμφωνα με την κατηγορία, εγκληματικής ενέργειας. Τα συμπεράσματα του κ. Ευτυχιάδη σε συνδυασμό με εκείνα των κ.κ. Καρακούκη και Καλόγρηα, που έλαβαν εντολή από την Εισαγγελία να ερευνήσουν εξαρχής την υπόθεση των δύο θανάτων, είναι αυτά που οδήγησαν την 1η Αυγούστου στην άσκηση ποινικής δίωξης στην 34χρονη, ήδη κατηγορούμενης για τη δολοφονία αλλά και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Τζωρτζίνας.

Μετά την ολοκλήρωση των μαρτυρικών καταθέσεων των επιστημόνων που υπό την ιδιότητα τους ασχολήθηκαν με την υπόθεση, η δικαστική λειτουργός θα καλέσει σε απολογία την 34χρονη η οποία πριν λίγες ημέρες γνωστοποίησε ότι πλέον μοναδικό συνήγορο της θα έχει τον Αλέξη Κούγια. Η 34χρονη, που εκτιμάται ότι θα κληθεί σε απολογία στα τέλη του μήνα, αμφισβητεί, όπως και στην περίπτωση της Τζωρτζίνας, τα ευρήματα που την καταστούν υπόλογη για τους θανάτους των παιδιών της. Μάλιστα σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Κούγιας όταν ανέλαβε την υπεράσπιση της προσωρινά κρατούμενης, αναφέρθηκε σε «δικαστική τραγωδία της κ. Σωτηρίας Πισπιρίγκου». Η υπεράσπιση της Ρ.Πισπιρίγκου φαίνεται επίσης να αμφισβητεί τόσο τα ευρήματα του κ. Ευτυχιάδη όσο και τα συμπεράσματα των κ.κ. Καρακούκη και Καλόγρηα, η έρευνα των οποίων κατά τον κ. Κούγια «βαπτίστηκε ιατροδικαστική επανεξέταση, χωρίς οι δύο νέοι ιατροδικαστές ούτε να έχουν εξετάσει τα νεκρά σώματα των τριών νεκρών κοριτσιών, ούτε να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα επιστημονικά ευρήματα».

