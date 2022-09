Κοινωνία

Βιασμός - Μητροπολίτης Δωδώνης: Σάλος μετά τις δηλώσεις του Ιεράρχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κύμα οργής και αντιδράσεων έχει προκαλέσει η δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομου, σχετικά με τους βιασμούς. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Ιερά Σύνοδος Τι αναφέρει.

Κύμα οργής και αντιδράσεων έχει προκαλέσει η δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομου, σχετικά με τους βιασμούς.

Έντονη είναι η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο.

Ο μητροπολίτης μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, υποστήριξε πως οι αμβλώσεις «είναι έγκλημα», ενώ για τις περιπτώσεις βιασμού, είπε πως «μια γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος, χωρίς να υπάρχει συμμετοχή».

Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο

Σε υψηλούς τόνους καταδικάζει ο πολιτικός κόσμος τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης.

Η υπουργός Παιδείας τονίζει πως προσβάλλει βάναυσα την κοινωνία και «δεν συνάδει με τη στάση της Εκκλησίας που εμπράκτως στηρίζει γυναίκες θύματα κακοποίησης και βιασμού».

Αδιανόητη και καταδικαστέα η δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνης σχετικά με τον βιασμό. Προσβάλλει βάναυσα την κοινωνία και δεν συνάδει με τη στάση της Εκκλησίας που εμπράκτως στηρίζει γυναίκες θύματα κακοποίησης και βιασμού. — Niki Kerameus (@nkerameus) September 2, 2022





Με αφορμή τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε:

«Απαράδεκτη η δικαιολόγηση πράξης βιασμού στην προσπάθεια να συνδεθεί με το ότι φταίει το θύμα. Αυτές οι απόψεις δυστυχώς όταν ακούγονται μας οδηγούν σε τέτοια εγκλήματα. Το να λέει κάποιος ότι βιάζεται μία γυναίκα γιατί το θέλει απέχει παντελώς από τη χριστιανική πίστη. Δεν έχω ακούσει από Ιεράρχη πιο απαράδεκτη δήλωση".

Ενω και ο Υπ. Τουρισμού ανέφερε "Eίναι ντροπή για όλους μας και συκοφαντική για την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και την Εκκλησία μας που πάντα στέργει τα θύματα βίας, η δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνης για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού".

Ανάρτηση έκανε και ο Υπ. Ανάπτυξης για τις προκλητικές δηλώσεις "Χωρίς πολλά λόγια η δήλωση αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη πρέπει να αποσυρθεί και να ζητήσει συγγνώμη!

Χωρίς πολλά λόγια η δήλωση αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη πρέπει να αποσυρθεί και να ζητήσει συγγνώμη! https://t.co/NDrPyKLfSY — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 2, 2022

Δήλωση έκανε και ο Νίκος Φίλης, τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για τις δηλώσεις πρ. Μητροπολίτη Ζακύνθου για αμβλώσεις/βιασμό



Όταν Μητροπολίτης βιάζει τη λογική και την ηθική ...



Είναι ανάλγητη, εξοργιστική και ανίερη η δήλωση του πρώην Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομου Συνετού (;) ότι ο βιασμός γίνεται με τη συναίνεση του θύματος και ότι από το βιασμό δεν παράγεται εγκυμοσύνη διότι αυτή προϋποθέτει... συμφωνία της γυναίκας και του άνδρα!



Η δήλωση αυτή θα εξηγείτο με βάση την ιδιορρυθμία του ιερωμένου, αν δεν απηχούσε, με ακραίο τρόπο, ένα κλίμα μισογυνισμού και απανθρωπίας που απλώνεται σε εκκλησιαστικά περιβάλλοντα.



Ασφαλώς και τέτοιες δηλώσεις δεν εκπροσωπούν το σύνολο των πιστών και των εκκλησιαστικών λειτουργών. Ωστόσο, η επίμονη προβολή από την Ιερά Σύνοδο της καταδίκης των εκτρώσεων ως φόνου και αμαρτίας, η αντιεπιστημονική άποψη ότι από «την ώρα της σύλληψης σχηματίζεται η προσωπικότητα του παιδιού» και συνεπώς «το αγέννητο παιδί έχει δικαίωμα» όχι όμως η γυναίκα – μάνα, προσφέρει το υπόβαθρο για τέτοιου είδους απάνθρωπες δηλώσεις.



Και αυτή η επίμονη εκκλησιαστική αξίωση να αστυνομεύει τα σώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των πολιτών, ενεργώντας δήθεν στο όνομα… της σωτηρίας των ψυχών, εντάσσεται στο απειλητικό κύμα του νεοσυντηρητισμού που δηλητηριάζει την κοινωνία σε πολλές χώρες, όπως η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά των αμβλώσεων.





Αυτό το νεοσυντηρητικό κύμα απάνθρωπων αξιών και συνεχώς διευρυνόμενων κοινωνικών ανισοτήτων επεκτείνεται με εχθροπάθεια προς τους πρόσφυγες και άλλες αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Συνιστά μέρος μιας «ταυτότητας» αντιδραστικής αναδίπλωσης σαν απάντηση στην κρίση διαρκείας που πλήττει την παγκόσμια κοινωνία, οικονομική – ενεργειακή – κλιματική και πρωτίστως κρίση αξιών.



Συνεπώς, ο κος Συνετός δεν είναι μόνος του στα όσα ασύνετα και προκλητικά κηρύττει από τον άμβωνα της τηλεόρασης, λησμονώντας το κήρυγμα αγάπης του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή, που η Εκκλησία εορτάζει τη γέννηση της Παναγίας, θα αναγνωστεί σε όλους τους ναούς από την Ωραία Πύλη, η πατρική Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου σύμφωνα με την οποία η άμβλωση είναι έγκλημα.



Η σκοταδιστική αυτή εκκλησιαστική διδασκαλία στην ουσία υπονομεύει την αξία της γυναικείας ύπαρξης και εκπηγάζει από την αναπαραγωγή του στερεότυπου της Εύας, δηλαδή της γυναίκας που προκάλεσε την ανυπακοή και την αμαρτία. Έτσι εξηγείται η δυσμενής θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, παρότι επί αιώνες χιλιάδες γυναίκες διακονούν τις εκκλησίες. Είναι ευτύχημα ότι ακόμη και μέσα στον εκκλησιαστικό – θεολογικό χώρο διακρίνονται ρωγμές, όπως πρωτοβουλίες θρησκευομένων για την περίθαλψη θυμάτων βιασμού, αλλά και το θεολογικό συνέδριο «Γυναίκες στην Αγία Τράπεζα». Δεν θα είχαν μεγάλη σημασία γραφικότητες ή αναχρονισμοί, αν η Εκκλησία δεν διαδραμάτιζε σημείο αναφοράς για τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, και ειδικότερα στη χώρα μας, που διεκδικεί κρατική λειτουργία.



Τελευταία αρνητική εξέλιξη συνιστά η άρνηση του υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την οποία κάθε παιδί και ο γονιός του, ανεξάρτητα αν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, έχουν δικαίωμα να επικαλεστούν λόγους συνείδησης (και όχι στενά «θρησκευτικής συνείδησης») και να απαλλαγούν από το μάθημα των Θρησκευτικών, το οποίο άλλωστε με βάση αναχρονιστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οφείλει να έχει ομολογιακό και κατηχητικό χαρακτήρα. Ας σκεφτούμε τι θα διδάσκεται στο μάθημα των Θρησκευτικών για το θέμα των αμβλώσεων...?

Σε δήλωση της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νάντιας Γιαννακοπούλου, αναφέρεται «Οι δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης με αφορμή την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου για τις αμβλώσεις αποτελούν επιστροφή στις πιο συντηρητικές απόψεις του παρελθόντος, επιστροφή στον Μεσαίωνα. Οι αντιλήψεις ότι «δεν υπάρχει καμία γυναίκα που να κάθεται να βιάζεται χωρίς να το θέλει», ότι «η άμβλωση είναι έγκλημα» και ότι « ακόμα και όταν ένα έμβρυο έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, θα πρέπει να ζητηθεί άδεια από την Εκκλησία για να γίνει άμβλωση και πως όντως θα πρέπει να αποδεικνύεται επιστημονικά και όχι «με χρηματική εξασφάλιση της αποφάσεως του γιατρού» είναι αντιλήψεις οπισθοδρομικές, σκοταδιστικές και επικίνδυνες. Κάποιοι φαίνεται να ζήλεψαν την δόξα του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α και επιδιώκουν να φέρουν στον δημόσιο διάλογο ένα θέμα λυμένο δεκαετίες τώρα στην πατρίδα μας. Έχουμε χρέος όλοι μας – κόμματα, φορείς, επιστημονική κοινότητα, γυναικείες οργανώσεις- να μην επιτρέψουμε καμία οπισθοχώρηση, κανένα άνοιγμα της πόρτας για την αμφισβήτηση δικαιωμάτων των γυναικών, που δεν χρειάζονται καμία έγκριση από κανένα για να ασκηθούν. Η ζωή προχωράει, τα δικαιώματα διευρύνονται και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τα αμφισβητεί».

Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και ο τομέας ισότητας του ΠΑΣΟΚ

"Δεν μας εκπλήσσει ο φονταμενταλισμός κάποιων Ιεραρχών της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας.

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης, ταυτίζεται πλήρως με τις απόψεις των βιαστών ότι

"χωρίς τη θέληση των γυναικών, βιασμός δε γίνεται".Τέτοιου τύπου απόψεις αθωώνουν τους θύτες και ενοχοποιούν τις γυναίκες θύματα βιασμού.

Καλούμε την Ιερά Σύνοδο της Ελληνικής Εκκλησίας, με απόφασή της να διαχωρίσει τη θέση της από τέτοιες επικίνδυνες απόψεις, που αποδοκιμάζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας".

Η Ελληνική Λύση αναφέρει «Η καταδίκη των δηλώσεων του Μητροπολίτη Δωδώνης είναι αυτονόητη. Πρόκειται όμως για τον Μητροπολίτη που κατά το παρελθόν -οι ίδιοι που σήμερα τον καταδικάζουν- τον «υπέθαλπαν», όταν οι δηλώσεις του ταυτιζόταν με την «πολιτική ορθότητα»! Σήμερα, το υπό κατάρρευση πολιτικό σύστημα Νέα Δημοκρατία - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ μάλλον θα πρέπει να τον ευχαριστήσει θερμά για την αλλαγή ατζέντας από τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού: Την ακρίβεια, την πείνα, την φτώχεια, τα εθνικά θέματα και τις υποκλοπές! Οι συγκεκριμένες δηλώσεις μάλιστα έδωσαν αφορμή στους «γνωστούς» πολέμιους του Ελληνισμού να επιτεθούν συνολικά στην Ορθόδοξη Πίστη και την Ορθοδοξία».





Η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση και τονίζει πως πρόκειται για απαράδεκτες δηλώσεις και προσβλητικές για τα θύματα και αμαυρώνουν το έργο της Εκκλησίας που στέκονται στις κακοποιημένες γυναίκες.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως «οποιαδήποτε άποψη κληρικού, ανεξαρτήτως βαθμού Ιερωσύνης, που αποκλίνει από τις ανωτέρω θέσεις της Ιεράς Συνόδου, σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την Εκκλησία της Ελλάδος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

«Οι σημερινές δηλώσεις στην τηλεοπτική εκπομπή «Σήμερα» (ΣΚΑΪ) του εφησυχάζοντος Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου για την ψυχική και σωματική συμμετοχή των θυμάτων στο έγκλημα του βιασμού τους είναι απαράδεκτες, πολύ περισσότερο για ορθόδοξο κληρικό, και συλλήβδην προσβλητικές για το ανθρώπινο πρόσωπο και ειδικά τις γυναίκες και τα θύματα βιασμών.

Τονίζεται ότι ο Σεβασμιώτατος παρέστη στην εκπομπή εκπροσωπώντας τον εαυτό του και όχι τις θέσεις της Ιεράς Συνόδου. Οι δηλώσεις του για το συγκεκριμένο ζήτημα του βιασμού, πέραν των άλλων, αμαυρώνουν και αδικούν κατάφωρα τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες και το αθόρυβο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος τόσο σε συνοδικό επίπεδο, όσο και μέσω των Ιερών Μητροπόλεων Αυτής και των φιλανθρωπικών φορέων τους, που στέκονται καθημερινώς και εμπράκτως στο πλευρό των κακοποιημένων γυναικών μέσα από δράσεις στηρίξεώς τους και ξενώνες φιλοξενίας τους, σε συνεργασία πάντοτε με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις αστυνομικές αρχές.

Η άνευ εξαιρέσεων αντιμετώπιση της γυναίκας ως ισότιμης με τον άνδρα και η προστασία της απέναντι σε κάθε μορφής κακοποίηση αποτελούν την επίσημη θέση και στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Οποιαδήποτε άποψη κληρικού, ανεξαρτήτως βαθμού Ιερωσύνης, που αποκλίνει από τις ανωτέρω θέσεις της Ιεράς Συνόδου, σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την Εκκλησία της Ελλάδος».





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Τουρκία : Στις ρητορικές ακρότητες απαντάμε με το διεθνές δίκαιο

Μίκης Θεοδωράκης: σαν σήμερα έφυγε ο σπουδαίος Έλληνας (εικόνες)

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο ο αγαπημένος τράπερ