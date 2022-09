Αθλητικά

Eurobasket: Η Πολωνία “πλήγωσε” την “οικοδέσποινα” Τσεχία

Ιδανικό ξεκίνημα έκανε η Πολωνία στον 4ο όμιλο κόντρα στην Τσεχία.



Ιδανική πρεμιέρα πραγματοποίησε η Πολωνία στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022, που φιλοξενείται στην Πράγα. Η ομάδα του Ιγκόρ Ίλιτσιτς επικράτησε άνετα με 99-84 της «οικοδέσποινας» Τσεχίας, έχοντας οδηγούς της επίθεσης τον Ματέους Πονίτκα (26π., 9ασ.) και τον γνώριμο μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Έι Τζέι Σλότερ (23π., 5/11τρ.).

Η παραγωγικότητα του δευτέρου ημιχρόνου και ο έλεγχος των ριμπάουντ (36 έναντι 24), έκαναν τη διαφορά για την Πολωνία, η οποία μετά το ισόπαλο πρώτο ημίχρονο (46-46) πάτησε «γκάζι» και δεν κοίταξε πίσω της...

Από την Τσεχία, ο Γιαν Βέσελι με 17 πόντους δεν ήταν αρκετός για την υπέρβαση...

Τα δεκάλεπτα: 29-18, 46-46, 69-63, 99-84

