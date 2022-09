Παράξενα

Τους έκλεψαν το αυτοκίνητο ενώ έκαναν σεξ και τους άφησαν γυμνούς στο δρόμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές τρόμου για ζευγάρι στη Βραζιλία, καθώς ενώ ερωτοτροπούσε μέσα στο αυτοκίνητο, κακοποιοί τους πέταξαν έξω γυμνούς και έκλεψαν το όχημα.



Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε πριν λίγες μέρες στη Βραζιλία, με τρεις κακοποιούς να βγάζουν ένα ζευγάρι μέσα από το αυτοκίνητο, ενώ επιδιδόταν σε σεξουαλικές πράξεις.

Οι ληστές άνοιξαν τις πόρτες τους έβγαλαν έξω γυμνούς και άρπαξαν το αυτοκίνητο.



Το περιστατικό κατεγράφη από κάμερα και διακρίνεται η κοπέλα να ζητά τα ρούχα της από τους κλέφτες με εκείνους να τα πετούν έξω από το παράθυρο προτού εξαφανιστούν με το αμάξι.



Η κλοπή έγινε στις 17 Αυγούστου, ωστόσο το βίντεο κυκλοφόρησε μόλις τώρα και δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν οι δράστες εντοπίστηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαθραία τσιγάρα: “Λαβράκι” σε εξιχνίαση ληστείας σε βενζινάδικο (εικόνες)

Πυροβολισμοί στην πλατεία Βάθη: Δύο οι τραυματίες (βίντεο)

Κύπρος: Παραδόθηκε κυβερνητικό αεροσκάφος από την Ελλάδα (εικόνες)