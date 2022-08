Κόσμος

Βραζιλία: Βουτιά θανάτου για νεαρό αλεξιπτωτιστή (βίντεο)

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 26χρονος. Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή της μοιραίας πτώσης.



Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 26χρονος αλεξιπτωτιστής στη Βραζιλία όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης του βρέθηκε εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος από ύψος περίπου 40 μέτρων.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τη στιγμή της πτώσης του Αλεξάντερ Περέιρα Άλβες, ο 26χρονος φαίνεται ξεκάθαρα να έχει χάσει τον έλεγχο του αλεξίπτωτου, να στροβιλίζεται εκτός ελέγχου και τελικά να προσκρούει με δύναμη στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες το δυστύχημα σημειώθηκε στις 21 Αυγούστου στην περιοχή Παραίμπα της Βραζιλίας.

Ο άτυχος 26χρονος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε αρκετές ώρες πτήσης με αλεξίπτωτο και βρισκόταν σε προπόνηση όταν συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο θάνατος του 26χρονου ήταν ακαριαίος. Η σορός του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

