Siemens για Nord Stream 1: Η διαρροή λαδιού δεν επηρεάζει τη λειτουργία του

Η Siemens απαντά στην Gazprom για τη διακοπή παροχής φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1.

Η διαρροή λαδιού μηχανής που, σύμφωνα με την Gazprom, εντοπίστηκε στην τελευταία εν λειτουργία τουρμπίνα του σταθμού συμπίεσης στην Πορτοβάγια δεν συνιστά τεχνικό λόγο για τη διακοπή της λειτουργίας του αγωγού Nord Stream 1, υποστηρίζει η εταιρεία Siemens Energy.

«Τέτοιες διαρροές δεν επηρεάζουν συνήθως τη λειτουργία μιας τουρμπίνας και μπορούν να σφραγιστούν επί τόπου. Είναι μια διαδικασία ρουτίνας στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης» ανέφερε η γερμανική εταιρεία.

Νωρίτερα, η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε ότι ο αγωγός θα παραμείνει κλειστός προς το παρόν, παρατείνοντας τη διακοπή της λειτουργίας του. Οι ροές ήταν προγραμματισμένο να ξαναρχίσουν τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Στο παρελθόν, επίσης, τέτοιου είδους διαρροές δεν οδήγησαν σε διακοπή της λειτουργίας. Στη Siemens Energy δεν έχουν ανατεθεί προς το παρόν εργασίες συντήρησης, όμως είμαστε σε αναμονή», πρόσθεσε η εταιρεία.

«Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε ήδη επισημάνει πολλές φορές ότι υπάρχουν πολλές άλλες διαθέσιμες τουρμπίνες στον σταθμό συμπίεσης της Πορτοβάγια ώστε να λειτουργήσει ο Nord Stream 1», καταλήγει η ανακοίνωση.

