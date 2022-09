Οικονομία

Gazprom: Σε τρεις μέρες θα ανοίξει ο Nord Stream 1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώσεις για τον αγωγό που θα ανοίξει , όπως είπαν, τις επόμενες μέρες.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε σήμερα ότι η κρατικός ενεργειακός γίγαντας Gazrpom εκτιμά ότι οι εργασίες συντήρησης στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 1 θα ολοκληρωθούν εντός τριών ημερών.

«Αυτά είναι τεχνικά ζητήματα. Η Gazprom ανέφερε ότι η διακοπή θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Κάνουμε τις υποθέσεις μας βάσει αυτής της δήλωσης», δήλωσε ο Νόβακ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες συντήρησης.

Η Gazprom σταμάτησε χθες τις ροές στον αγωγό φυσικού αερίου προς την Γερμανία, η επανάληψη των οποίων αναμένεται τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Στην Ευρώπη, η οποία είναι αντιμέτωπη με τις ελλείψεις καυσίμων και τις υψηλές τιμές ρεκόρ φυσικού αερίου ενώ λαμβάνει περιορισμένες προμήθειες από τη Ρωσία, έχουν δημιουργηθεί ανησυχίες για το ότι η Gazprom θα μπορούσε να παρατείνει την περίοδο των εργασιών συντήρησης στον αγωγό.

Η ελεγχόμενη από το Κρεμλίνο εταιρεία της Gazprom, έχει ήδη περικόψει τις ροές φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1, του μεγαλύτερου αγωγού που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Γερμανία, στο 20% της δυναμικότητάς του, ισχυριζόμενη ότι αυτό οφείλεται στον ελαττωματικό εξοπλισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος - Μηταράκης: εμπλοκή τρίτων στην υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο

Ρούλα Πισπιρίγκου: Καταθέσεις για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

Ευρωμπάσκετ: Αυλαία με 100άσταρα για την Ισπανία