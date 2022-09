Κόσμος

Κηδεία Γκορμπατσόφ: Ποιοι ηγέτες θα παραστούν

Απουσία του Πούτιν και Δυτικών ηγετών θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του του τελευταίου ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Κανένας Ευρωπαίος ηγέτης δεν αναμένεται να παραστεί στην κηδεία του τελευταίου ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί στη Μόσχα, ενώ θα απουσιάζει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παρά την εκτίμηση που τρέφουν το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο στον Γκορμπατσόφ για τη συμβολή του στον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει οξύνει την ένταση μεταξύ της Δύσης κα της Μόσχας.

Λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και των ρωσικών αντίμετρων έχουν σταματήσει τις εμπορικές πτήσεις μεταξύ της χώρας και των χωρών μελών της ΕΕ. Παράλληλα η Μόσχα, σε απάντηση στις δυτικές κυρώσεις, έχει απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφός της σε Δυτικούς πολιτικούς.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι δεν έχει λάβει πρόσκληση για να παραστεί στην κηδεία του Γκορμπατσόφ. Η προκάτοχός του Άγγελα Μέρκελ αρνήθηκε την πρόσκληση, επικαλούμενη έναν τραυματισμό στο γόνατο.

Ωστόσο διπλωμάτες και πρεσβευτές θα παραστούν στην τελετή, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρεσβευτής στη Μόσχα Πιερ Λεβί, όπως και ο Αμερικανός Τζον Σάλιβαν.

Ο Πούτιν μετέβη την Πέμπτη στο νοσοκομείο της Μόσχας όπου πέθανε ο 91χρονος Γκορμπατσόφ, έπειτα από «μακρά και σοβαρή ασθένεια». Ο Ρώσος πρόεδρος κατέθεσε ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα κοντά στο ανοικτό φέρετρο του τελευταίου ηγέτη της ΕΣΣΔ, τήρησε ενός λεπτού σιγή και έσκυψε το κεφάλι του σε ένδειξη σεβασμού.

Ωστόσο στη Ρωσία δεν κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους, αν και, όπως υπογράμμισε το Κρεμλίνο, η τελετή του θα έχει «όλα τα στοιχεία μιας κρατικής κηδείας».

Η κόρη του Γκορμπατσόφ Ιρίνα έχει δηλώσει ότι η τελετή θα είναι σεμνή και θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Η σορός του θα εκτεθεί στην Αίθουσα των Κιόνων, στο Σπίτι των Συνδικάτων, κοντά στο Κρεμλίνο όπως συνέβαινε κατά παράδοση με τους Σοβιετικούς ηγέτες.

Θα ταφεί στο νεκροταφείο Νοβοντεβίτσι της Μόσχας, δίπλα στη σύζυγό του Ραΐσα που πέθανε το 1999.

Ο Ορμπάν θα μεταβεί στη Μόσχα για να "αποτίσει φόρο τιμής" στον Γκορμπατσόφ -- δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος ακολυθεί αντίθετη πορεία από τους Ευρωπαίους εταίρους του αυξάνοντας τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, θα μεταβεί σήμερα το πρωί στη Μόσχα για την κηδεία του τελευταίου ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ανακοίνωσε η κυβέρνησή του.

"Θα αποτίσει φόρο τιμής στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ", συνοδευόμενος από μια ουγγρική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με την ανάρτηση της κυβέρνησης στο Twitter.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, ο Ορμπάν δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

"Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έρθει για να αποχαιρετήσει τον Γκορμπατσόφ. Δεν έχει υποβληθεί αίτημα για συνάντηση", δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Κανένας άλλος Ευρωπαίος ηγέτης δεν αναμένεται να παραστεί στην κηδεία. Παρά την εκτίμηση που τρέφουν το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο στον Γκορμπατσόφ για τη συμβολή του στον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει οξύνει την ένταση μεταξύ της Δύσης κα της Μόσχας.

Η επίσκεψη του Ορμπάν στη Μόσχα πραγματοποιείται λίγες ώρες αφού ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ο αγωγός Nord Stream, που μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη και είχε κλείσει για συντήρηση δεν θα επαναλειτουργήσει σήμερα, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ενισχύει τις συναλλαγές της με τη Gazprom και λαμβάνει επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου.

