ΔΕΘ: Εντυπωσιακό γκράφιτι για την Μικρασιατική Κατααστροφή (εικόνες)

Ένα τρίπτυχο graffiti 27 τετραγωνικών μέτρων εστιασμένο στη συμπλήρωση των 100 ετών από το 1922 θα περιμένει τους επισκέπτες της 86ης ΔΕΘ.

Το καλλιτεχνικό δημιούργημα που βρίσκεται αυτές τις μέρες στη φάση της ολοκλήρωσης, θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο του εκθεσιακού κέντρου και σε περίοπτη θέση, έχει εικόνες που παραπέμπουν στη Μικρασιατική Καταστροφή. "Το ταξίδι στις στιγμές εκείνες γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Κεντρικά στην εικόνα κυριαρχεί μια φιγούρα που συμβολίζει τον θρήνο ενώ στις άλλες δύο πλευρές του τριπτύχου, αριστερά, το κοινό θα δει μια εικόνα όπου κυριαρχεί η αίσθηση του γκρίζου και δεξιά, πρωταγωνιστεί το χρώμα αφού η ζωή πρέπει να συνεχιστεί... Σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι να ταξιδέψει με την καρδιά του το κοινό έναν αιώνα πίσω", εξήγησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104.9FM» ο Ορέστης Παπαγεωργίου, ο Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης που υπογράφει με το "Sandman" τις δημιουργίες του.

"Χρειάστηκε σκληρή δουλειά ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το πρότζεκτ όπως και ένα ακόμη στην Καλαμαριά. Είναι δύο σχέδια σχετικά με τη Μικρασιατική Καταστροφή που πιστεύω πως συνδυάζουν την ιστορία με το δικό μου 3D στυλ-υπογραφή", προσέθεσε ο καλλιτέχνης graffiti.

Για τις δημιουργίες του, αυτές που θα δει το κοινό στη ΔΕΘ εξηγεί πως όλα ξεκίνησαν από την ύπαρξη τριών ξύλινων πάνελ 3Χ3 μέτρων μέσα στον εκθεσιακό χώρο. "Η ύπαρξη των επιφανειών αυτών ήταν η αιτία. Από εκεί 'ξεκίνησε' η έμπνευση, έγιναν ένας καμβάς όπου προσάρμοσα μια ιδέα που είχα για το ΕΠΑΛ Καλαμαριάς και έτσι προέκυψε αυτό που θα δει ο κόσμος και, ελπίζω, θα αγαπήσει", εξήγησε ο "Sandman" ,ευχαριστώντας τις επιμελήτριες της έκθεσης Μελίνα Παπαδοπούλου και Ειρήνη Τζανοπούλου που πρότειναν τη δημιουργία του graffiti στα ξύλινα πάνελ. Για το έργο χρειάστηκαν 40 ώρες βαφής ενώ το τελικό αποτέλεσμα που αυτές τις ημέρες «κεντάει» με τις τελευταίες λεπτομέρειες ο Ορέστης Παπαγεωργίου θα μεταφερθεί μέσα στο περίπτερο 6 της ΔΕΘ, τις επόμενες ημέρες.

Στην Καλαμαριά το άλλο graffiti με το ίδιο θέμα που "χάρη σε τρισδιάστατα στοιχεία που ενσωματώνει συνδυάζει την φουτουριστική ματιά με τις στιγμές της καταστροφής", έχει ολοκληρωθεί ήδη από τον Θεσσαλονικιό καλλιτέχνη. Η εικόνα δημιουργήθηκε στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς μετά από συνεννόηση με την διευθύντρια του ημερήσιου λυκείου, Κλεαρέτη Σεϊτανίδου και τον διευθυντή του εσπερινού ΕΠΑΛ Νικόλαο Γεράκη κι όπως ανέφερε ο "Sandman" χρειάστηκαν «100 ώρες δουλειάς για να τελειοποιηθεί» .

Το συγκεκριμένο graffiti έχει διαστάσεις 9 x 4 μέτρα και 3D στυλ "με το κεντρικό του στοιχείο να παραπέμπει σε ένα πολεμικό πλοίο των ξένων δυνάμεων, που παρακολουθούσαν άπραγες την καταστροφή", εξηγεί ο καλλιτέχνης και τονίζει πως και το σχολείο με τους μαθητές αλλά και οι κάτοικοι της περιοχές έχουν καλωσορίσει με ένθερμο τρόπο την δημιουργία που στολίζει πια τη γειτονιά τους στην ανατολική Θεσσαλονίκη.