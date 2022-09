Life

Η Ναόμι Κάμπελ μιλά για τη μητρότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το πώς την άλλαξε η μητρότητα μιλά η Ναόμι Κάμπελ, ενώ το μωρό της κλείνει το πρώτο χρόνο ζωής.

Ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα στον κόσμο η Ναόμι Κάμπελ μίλησε στην ειδική έκδοση του περιοδικού Madame Figaro για τον πρώτο χρόνο μητρότητας και πώς την άλλαξε.

«Προτεραιότητά μου είναι η κόρη μου τώρα... Κάθε βράδυ την κοιμίζω με νανουρίσματα. Έχω ανάγκη να νιώθω την ανάσα της πάνω μου. Η κόρη μου είναι μόλις ενός έτους, αλλά είναι ήδη μία μικρή προσωπικότητα». Και προσθέτει: «Βλέπω τον χαρακτήρα της : είναι πολύ αποφασιστική, γεμάτη χαρά, περίεργη και δυναμική. Περπατάει ήδη και μαθαίνει πράγματα με εκπληκτικό ρυθμό. Την παίρνω μαζί μου όταν ταξιδεύω. Έτσι μεγάλωσα κι εγώ».

Το μοντέλο δεν έχει μοιραστεί πολλές πληροφορίες για την κόρη της ενώ είχε εκπλήξει τους πάντες με την ανακοίνωση τους ερχομού της. Μάλιστα υπήρξαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ηλικία και τον τρόπο που επέλεξε να γίνει μητέρα. Εκείνη σχολίασε : «Δεν με νοιάζουν τα εχθρικά βλέμματα κάποιων. Ήθελα να γίνω μητέρα».

Η γαζέλα της πασαρέλας στα 51 της, έκανε το όνειρό της πραγματικότητα με απόλυτη μυστικότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Vogue (@britishvogue)

«Είμαι πεπεισμένη ότι κάθε γυναίκα ξέρει πότε είναι έτοιμη να αποκτήσει παιδί. Η κόρη μου έφτασε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Το συναίσθημα δεν έχει να κάνει με την ηλικία- είναι η εμπειρία, το ένστικτο και η στιγμή. Πάντα ήξερα ότι μια μέρα θα γινόμουν μητέρα, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο πολύ ένα μωρό θα με γέμιζε χαρά», πρόσθεσε το μοντέλο στη «Madame Figaro».

Ειδήσεις σήμερα:

Γρίπη - Μαγιορκίνης: Γιατί εμφανίστηκε δύο μήνες νωρίτερα στην Ελλάδα

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον “θρύλο” Μαρσέλο

Σερένα Γουίλιαμς: Αποχαιρέτισε το τένις με δάκρυα (εικόνες)