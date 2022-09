Κοινωνία

Σάμος: Πρόσφυγες εκπαιδεύτηκαν για αντιμετώπιση σεισμών και πυρκαγιών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Σάμο, η πρώτη ομάδα προσφύγων που εκπαιδεύτηκαν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Με δύο κύρια σενάρια προσομοίωσης (δασική πυρκαγιά και σεισμός) ολοκληρώθηκε στη Σάμο το πρώτο πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με συμμετοχή προσφύγων και μεταναστών και με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόκειται για το πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ένταξη προσφύγων και μεταναστών στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Η υλοποίηση του συνολικού προγράμματος, μοναδικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε συμβολικά με την εκπαίδευση στις έκτακτες συνθήκες, καθώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο ένταξης, που διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στην εκπαίδευση σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι πρόσφυγες όχι μόνο για την αυτοπροστασία τους αλλά και για τη δυνατότητα να προστατεύουν το νησί και τους κατοίκους του, καθώς και για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Οκταμελής ομάδα ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ανέλαβε την εκπαίδευση των προσφύγων με βάση το πρόγραμμα που εξέδωσε το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με ειδική απόφαση του αρχηγού. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας που εξασφαλίστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα παραχωρηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου για την ενίσχυση του έργου της.

Σημειώνεται ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας του ΠΣ μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες καθώς και το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή των γυναικών, ανάμεσά τους και δύο μητέρες που έλαβαν μέρος μαζί με τα μωρά τους.

Όλα τα προγράμματα ένταξης του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας του ΥΜΑ (τομέας ένταξης) με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ΔΟΜ και γενική συντονίστρια την αρχιπύραρχο δόκτορα Καλλιόπη Σαΐνη. Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αρμόδια για την Ένταξη Σοφία Βούλτεψη, βρέθηκε στη Σάμο για την λήξη της πρώτης εκπαιδευτικής ενότητας και των ασκήσεων προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο. Η κ. Βούλτεψη παρέδωσε τα διπλώματα μαζί με τον επικεφαλής του ΔΟΜ πρέσβη Τζιανλούκα Ρόκκο.

Στο πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών από το Ταμείο Ανάκαμψης σημαντική είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασύλου, που πρόσφεραν τεχνική βοήθεια μέσω εξειδικευμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αυτής εκπαίδευσης η ΥφΥΜΑ Σοφία Βούλτεψη δήλωσε:

«Η πρώτη ομάδα προσφύγων εκπαιδευμένων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών είναι γεγονός. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου σε όλους εκείνους που συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός τόσο δύσκολου και περίπλοκου εγχειρήματος που φιλοδοξούμε να γίνει οδηγός και πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει κιόλας αρχίσει να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες και επιθυμώ ιδιαιτέρως να συγχαρώ το Πυροσβεστικό Σώμα για την ικανότητά του να προσαρμόζεται και να αποδίδει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Ο γενικός γραμματέας Υποδοχής και Αιτούντων 'Ασυλο του ΥΜΑ Μάνος Λογοθέτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική συμβολή ενός σύγχρονου συστήματος υποδοχής και ταυτοποίησης. Όπως είπε «η ευταξία και οι καλές συνθήκες διαβίωσης δεν αποτελούν μόνο ανθρωπιστικό καθήκον, αλλά και συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία».

Ο επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας Τζιανλούκα Ρόκκο σε δηλώσεις του τόνισε: «Ως ΔΟΜ είμαστε πολύ περήφανοι που συμβάλαμε στη δημιουργία της πρώτης ομάδας ετοιμότητας εκτάκτων αναγκών στην Ελλάδα, αποτελούμενη από πρόσφυγες.

Δουλεύοντας μαζί με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, μια ομάδα 30 αναγνωρισμένων προσφύγων, έμαθαν όχι μόνο να προστατεύουν καλύτερα τους εαυτούς τους αλλά και να υποστηρίζουν τις ελληνικές αρχές που βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες.

Αυτή η άσκηση είναι ένα επιπλέον βήμα στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού μηχανισμού ένταξης, στο πλαίσιο του οποίου οι μετανάστες και οι πρόσφυγες γίνονται κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αγκαλιάζοντας τις αξίες και τις αρχές της».

Το παρών στην τελετή λήξης στο ΚΕΔ Σάμου έδωσαν επίσης ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος, ο ταξίαρχος Νικόλαος Λαμπιδιώνης διοικητής 79 ΑΔΤΕ, ο συντονιστής Νήσων Αιγαίου και Κρήτης αρχιπύραρχος Κώστας Δεδούδης, ο λιμενάρχης Σάμου Δημήτρης Μπινιάς και η διοικητής νήσου Σάμου πύραρχος Σταυρούλα Μπονέ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Σάμο η κ. Βούλτεψη είχε στενή συνεργασία με τον βουλευτή καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη και τοπικά στελέχη, που της έδωσαν μια συνολική εικόνα για το νησί και τις ανάγκες του.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η μεγάλη αντεπίθεση του Κιέβου

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός που εκσφενδονίστηκε από μηχανή

Ρίο - Αντίρριο: Επιχείρηση διάσωσης για κολυμβήτριες (εικόνες)