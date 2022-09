Κοινωνία

Καιρός: Ήλιος στη μισή χώρα, βροχές στην υπόλοιπη την Κυριακή

Με "δύο πρόσωπα" ο καιρός την Κυριακή. Πού αναμένονται βροχές και πόσο θα κυμανθεί η θερμοκρασία

Την Κυριακή αναμένονται ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα κεντρικά ορεινά και στη Μακεδονία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη νύχτα στην Αν. Θεσσαλία.

Η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και σε μικρή άνοδο στα δυτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 31, στη Θεσσαλία από 21 έως 32, στην Ήπειρο από 16 έως 30, στη Στερεά από 19 έως 32, στην Πελοπόννησο από 18 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 29, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 20 έως 29 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 34, στις Κυκλάδες από 20 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 24 έως 30 και στην Κρήτη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 Μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 και από το μεσημέρι έως 5 Μποφόρ. Οι βόρειοι άνεμοι θα μειώσουν τη συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα πάνω από τη χώρα μας.

Στην Αττική προβλέπονται ηλιοφάνεια και λίγες μόνο νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς έως 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αρχικά ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, που σταδιακά θα πυκνώσουν το απόγευμα και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Παροδικά οι βροχοπτώσεις θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και κατά τη διάρκεια των καταιγίδων έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

