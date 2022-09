Υγεία - Περιβάλλον

Αύγουστος: Από τους θερμότερους στην Ευρώπη, όχι όμως στην Ελλάδα

Από τους πιο θερμούς μήνες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη τον τελευταίο αιώνα ήταν ο περασμένος Αύγουστος. Όχι όμως και στην Ελλάδα.

Ο Αύγουστος του 2022 ήταν ένας από τους πιο θερμούς μήνες που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη τον τελευταίο αιώνα, όμως η Ανατολική Μεσόγειος, όπως και η χώρα μας, αποτέλεσαν εξαίρεση, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σε όλη την Ελλάδα, η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία τον Αύγουστο κυμάνθηκε χαμηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019. Αυτό οφείλεται κυρίως στην επικράτηση ιδιαίτερα χαμηλών πιέσεων στην Κεντρική Μεσόγειο και στις ασυνήθιστα υψηλές πιέσεις στην Βορειοανατολική Ευρώπη, συνδυασμός που συχνά προκαλούσε αστάθεια στην περιοχή μας και εκδήλωση βροχοπτώσεων.

Κατά τον φετινό Αύγουστο 53 μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψαν αρνητικές αποκλίσεις της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας. Αν και στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα η θερμοκρασία κυμάνθηκε ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, το δεύτερο μισό του μήνα ήταν ιδιαίτερα "ψυχρό", με εξαίρεση το διάστημα υψηλών θερμοκρασιών μεταξύ 17 και 19 Αυγούστου όταν σημειώθηκαν θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας έως και +5 βαθμών Κελσίου.

Για την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα ήταν ο δεύτερος πιο ψυχρός Αύγουστος από το 2010, ενώ για τη Δυτική Ελλάδα και τα Νησιά του Αιγαίου ήταν ο τρίτος ψυχρότερος (πέμπτος για την Κρήτη).

Στη Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα και στα Νησιά του Αιγαίου καταγράφηκαν έως και 27 ημέρες με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας ("πρωταθλήτρια" η Σάμος) από τις συνολικά 31 ημέρες του μήνα. Στην Αθήνα ο μετεωρολογικός σταθμός στο Γκάζι κατέγραψε 25 ημέρες με μέγιστη θερμοκρασία χαμηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και μέση μηνιαία απόκλιση -1,3°C. Στη Θεσσαλονίκη η μέση μέγιστη θερμοκρασία κυμάνθηκε πιο κοντά στον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019, με 15 ημέρες αρνητικών αποκλίσεων θερμοκρασίας.

