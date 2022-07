Κόσμος

Φονικός καύσωνας στην Ισπανία: τετραψήφιος ο αριθμός των νεκρών

Τι αναφέρουν στον επίσημο απολογισμό τους οι Αρχές της χώρας.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι 1.047 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αίτια που συνδέονται με το δεύτερο κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα επί ένα δεκαήμερο.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν στο διάστημα 10-19 Ιουλίου, κατά το οποίο ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας.

Η αφόρητη ζέστη επηρέασε κυρίως τους ηλικιωμένους: 672 από τα θύματα ήταν ηλικίας άνω των 85 ετών, 241 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 75-84 και 88 ήταν από 65 έως 74 ετών.

Η Μπέα Χερβέγια, εκπρόσωπος της ισπανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (AEMET), ανέφερε ότι τα περισσότερα θύματα αντιμετώπιζαν καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις. Όπως είπε, το πρόβλημα έγκειται κυρίως στον μηχανισμό ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος, ο οποίος δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος στους νέους και συχνά αντιδρά υπερβολικά στους ηλικιωμένους.

«Οι συνέπειες της ζέστης και της αφυδάτωσης μπορούν να σας επηρεάσουν αρκετές ώρες μετά την έκθεσή σας στον καύσωνα», δήλωσε ο Πολ Μολίνα, επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης στο νοσοκομείο Τορεχόν της Μαδρίτης.

Το πρώτο φετινό κύμα καύσωνα στην Ισπανία ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου, είχε διάρκεια μιας εβδομάδας και άφησε πίσω του 829 νεκρούς, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

