Καύσωνας στην Ισπανία: Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί

Ο πολυήμερος καύσωνας που έπληξε την Ισπανία "σκότωσε" εκατοντάδες ανθρώπους.

Ο καύσωνας που έπληξε επί σχεδόν δέκα ημέρες την Ισπανία προκάλεσε τον θάνατο «περισσότερων των 500 ανθρώπων», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην Αραγονία, περιοχή της βόρειας Ισπανίας η οποία επλήγη από πυρκαγιά.

«Κατά την διάρκεια αυτού του κύματος καύσωνα, πέθαναν περισσότεροι από 500 άνθρωποι εξαιτίας των τόσο υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία», δήλωσε ο ισπανός πρωθυπουργός βασιζόμενος σε εκτίμηση για την υπερβάλλουσα θνησιμότητα που δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Ισπανίας.





