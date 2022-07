Κόσμος

Ευρώπη - Καύσωνας: Ακραίες θερμοκρασίες και πυρκαγιές στην Γηραιά Ήπειρο

Η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Μεγάλη Βρετανία. Αντιμέτωπες με καταστροφικές φωτιές χώρες της δυτικής Ευρώπης.



Η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία, για πρώτη φορά στη χώρα, λόγω του καύσωνα που πλήττει στη δυτική Ευρώπη, προκαλώντας δασικές πυρκαγιές κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας.

Πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο φαινόμενο σχεδόν μέσα σε ένα μήνα στην Ευρώπη, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στην ιβηρική χερσόνησο και τη Γαλλία.

Το γεγονός ότι καταγράφονται ολοένα και περισσότερα κύματα καύσωνα είναι άμεσο αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη, σύμφωνα με επιστήμονες. Αυτή η ακραία ζέστη, που καταγράφεται επίσης στη Γαλλία, πλήττει ιδιαίτερα τώρα τη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει σήμερα το όριο των 40 βαθμών. Το ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Βρετανία καταγράφηκε στις 25 Ιουλίου 2019, με 38,7 βαθμούς στο Κέμπριτζ.

Ήδη χθες, στο ανατολικό τμήμα της Αγγλίας το θερμόμετρο έδειξε 38,1 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία αυτής της χρονιάς, και η τρίτη υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ουαλία κατέγραψε το δικό της ρεκόρ με 37,1 βαθμούς και στο Λονδίνο, η θερμοκρασία ανέβηκε στους 37,5.

Για πρώτη φορά, οι αρμόδιες αρχές της Βρετανίας εξέδωσαν προειδοποίηση 4ης βαθμίδας, το υψηλότερο επίπεδο που αντιστοιχεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας τους πολίτες για τους κινδύνους της ζέστης. Ορισμένα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ σημαντικά προβλήματα αναμένονται και στις μεταφορές.

Στη γειτονική Ιρλανδία, χθες στο Δουβλίνο η θερμοκρασία έφθασε τους 33 βαθμούς, η υψηλότερη από το 1887.

Η Ολλανδία είχε χθες τη πιο ζεστή ημέρα από την αρχή της χρονιάς, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 35,4 βαθμούς στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Σήμερα οι θερμοκρασία μπορεί να φθάσουν τους 39 βαθμούς στο νότιο και το κεντρικό τμήμα της χώρας, πλησιάζοντας το εθνικό ρεκόρ (40,7 βαθμοί στις 25 Ιουλίου 2019).

Στο Βέλγιο, το θερμόμετρο μπορεί σήμερα να φθάσει κατά τόπους έως τους 40 βαθμούς, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία (IRM). Σε ορισμένους κλάδους όπου οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι στη ζέστη, έχουν υπάρξει τροποποιήσεις στο ωράριο εργασίας.

Στη Γαλλία, ύστερα από τα ρεκόρ ζέστης που καταγράφηκαν χθες, η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σήμερα στην πλευρά του Ατλαντικού και ο καύσωνας προβλέπεται να κινηθεί προς το ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Ωστόσο, η Γαλλία συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με δύο μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή του Μπορντό, που έχουν καταστρέψει 170.000 στρέμματα δάσους. Σε αυτές τις περιοχές, 16.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν χθες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, την ώρα που η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 40 βαθμούς Κελσίου, ανεβάζοντας τον αριθμό των κατοίκων που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους σε 32.000 σε έξι ημέρες.

Στην Ισπανία, επικρατεί αποπνικτική ζέστη εδώ και πάνω από μία εβδομάδα, κάτι που έχει προκαλέσει πολλές πυρκαγιές, καταστρέφοντας μεγάλες εκτάσεις γης. Χθες, σχεδόν το σύνολο της χώρας παρέμεινε σε κατάσταση «υψηλού κινδύνου» για πυρκαγιά.

